El gobierno de Omar Perotti transfirió, a través del trabajo coordinado entre las escuelas, el ministerio de Educación y el ministerio de Gestión Pública, fondos a comunas y municipios del Departamento Castellanos en el marco del programa Boleto Educativo Rural (BER).En esta oportunidad, se transfirieron más de 47 millones de pesos, que representa el total destinado para los primeros seis meses del ciclo lectivo 2021, distribuidos en los distritos del departamento según la inscripción realizada por cada beneficiario (alumnos, docentes o asistentes escolares).Cabe destacar que este programa tiene como fin facilitar recursos económicos a través de las comunas y municipios, para permitir que estudiantes, docentes o asistentes escolares de todos los niveles y modalidades puedan trasladarse al establecimiento educativo rural al que asisten a clases o trabajan diariamente, siempre que esté situado en el ámbito rural, en un medio de transporte acordado con el municipio o comuna correspondiente.Al respecto, al momento del lanzamiento del programa, el senador Alcides Calvo destacó: “su implementación servirá para que en las localidades donde no hay servicios de transporte público, los municipios y comunas suscriban convenios para recibir recursos económicos que solventen el traslado de quienes estén en el marco de la educación rural, para que nadie quede fuera del sistema educativo por no poder costear su traslado, lo cual fue una promesa de campaña de Omar Perotti y hoy podemos decir que se concreta en todo el territorio santafesino, siendo algo reclamado durante varias décadas, beneficiando a alumnos, docentes, directivos, asistentes, y ayuda a que las familias puedan contar con los recursos necesarios para el traslado hacia los establecimientos educativos”.El Gobierno Provincial, otorgó nuevos aportes para clubes del Departamento Castellanos, que debido a la pandemia se vieron afectados al no poder realizar sus actividades con normalidad, es por ello que, desde la gestión provincial, se están llevando a cabo diferentes programas para acompañar a las instituciones en el marco del Programa de Asistencia por Emergencia Covid-19.En esta oportunidad se asignaron partidas de aportes no reintegrables de $100.000; monto que es dividido en dos cuotas para su transferencia a cada entidad, siendo beneficiarios en esta instancia el Club Deportivo y Social Defensores de la ciudad de Frontera, Club Sportivo Santa Clara de Saguier, Club Sportivo Roca, el Club Deportivo Libertad de Sunchales, Club Atlético Esmeralda, el Club Deportivo Tacural, el Club Bochófilo Bochazo de San Vicente y el Club Atlético de María Juana.En este sentido desde la Secretaría de Deportes de la Provincia a cargo de Florencia Molinero, se destacó que en las próximas semanas se asignan recursos económicos a otras entidades deportivas del departamento, como así también se llevan adelante gestiones conjuntas para el acceso a programas provinciales y nacionales, por parte de instituciones deportivas de toda la provincia de Santa Fe.Aportes de Fortalecimiento Institucional: Durante la semana pasada, el senador Calvo, entregó recursos económicos al Club Atlético Unión y Club Deportivo Libertad de la ciudad de Sunchales, para trabajos de refacciones edilicias y funcionamiento de distintas disciplinas; como así también a la Vecinal del Barrio 9 de Julio para el cambio de aberturas en su sede social.