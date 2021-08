Fue lo que escucharon policías que intervinieron anoche en un intento de robo en la ciudad. Antes, la mujer había escuchado "mamá, soy Raúl, que no me lleven preso".

Uniformados de la Unidad Regional V de Policía acudieron a una vivienda sita en la esquina de las calles Zamenhof y Juan XXIII, porque se había detectado intrusos en el interior.

En el lugar, una vecina dijo a los servidores de la ley "en esa casa hay uno queriendo robar", y acto seguido se observó a un sujeto asomarse por arriba de un tapial, y que al percatarse de la presencia policíaca intentó darse a la fuga.

No lo logró ya que fue capturado, tratándose de Marcelo G., de 24 años de edad, quien portaba un cuchillo y que reconoció "me equivoqué, y perdí".

En dicho escenario, los efectivos actuantes vieron un boquete en una pared que da al patio de la finca de mención, y a su lado hallaron un corta hierro, un martillo y un aerosol para plantas, elementos que fueron secuestrados junto al arma blanca antes descripta.

Momento después se hizo presente la propietaria del inmueble, de 78 años de edad quien mora en la casa de una hija ubicada en la calle Casabella al 300, y dio a conocer a los policías que las puertas estaban soldadas y que la única forma de entrar era rompiendo las mismas, o bien ejecutando un boquete.

UN PEDIDO Y UNA RESPUESTA

Así las cosas, desde el interior de la finca se escuchó "mamá, soy Raúl, que no me lleven preso" por parte de Raúl B., de 35 años, y el pedido recibió como respuesta que la mujer aludida grite "ese no es mi hijo, que lo lleven preso a ese hijo de pu..".

Seguidamente, ante una orden policial el referido sujeto salió por el boquete y se concretó el arresto.

En definitiva, a ambos individuos se les iniciaron causa por el delito de robo por escalamiento en grado de tentativa, siendo finalmente trasladados hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, a los fines pertinentes.