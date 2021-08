Concejo: programa sobre riesgos en las redes

Desde el Concejo Municipal se difundieron algunas precisiones de un programa que el cuerpo aprobó en junio y cuyo contenido se reproduce seguidamente.El #Grooming es el acoso sexual a través de internet a niñas, niños y adolescentes Según datos de la ONG Grooming Argentina, este delito -especialmente en pandemia- aumentó un 200% y según estadísticas actuales seis de cada diez niños, niñas y adolescentes hablan con desconocidos en internet.

El #ConcejoSunchales aprobó en junio pasado una Resolución que crea el Programa “Niñas, Niños y Adolescentes [email protected], Riesgos de las redes y herramientas para protegerse”.

En este marco difundimos información compartida por el Ministerio Público de la Acusación de #SantaFe sobre videojuegos en línea, uno de los medios elegidos para cometer delitos contra menores de edad, y dónde podés denunciar estos hechos

▪️Miles de niños, niñas y adolescentes acceden diariamente a juegos en línea. Participan de forma individual o mediante la modalidad “multijugador”, una opción que brinda la posibilidad de que varias personas se conecten simultáneamente a una misma partida.

▪️A estos juegos online también acceden adultos, quienes chatean y comparten información con personas menores de edad. En esa convivencia, se pueden cometer distintos delitos y ciberdelitos.

▪️Los groomers utilizan perfiles falsos con los que simulan ser niños, niñas o adolescentes. De esta manera, aprovechan que los adultos no pueden controlar todo el tiempo los entornos virtuales que manejan sus hijos.

▪️Mediante manipulación y engaño, los groomers solicitan fotos o videos de índole sexual a las víctimas. Luego, las amenazan con hacer público el material si no envían nuevo contenido, si cuentan lo sucedido o si se niegan a acceder a un encuentro personal.

¿Qué tener en cuenta?

En las partidas multijugador, se debe jugar sólo con amigos o con gente conocida y evitar incluir a personas que dicen ser de otro país.

Nunca se deben enviar imágenes o videos ni brindar datos personales o información acerca de familiares. Ante cualquier pedido de material, se debe informar a un adulto.

Se deben rechazar las invitaciones a mantener conversaciones por servicios de mensajería instantánea por fuera de los juegos online.

¿Qué hacer frente a un posible caso de #grooming?

Se debe radicar una denuncia para que se inicie una investigación penal. Se recomienda no alertar al agresor y guardar todos los registros (capturas de pantalla; audios; mensajes escritos) que puedan utilizarse como evidencia.

Se puede denunciar en las unidades fiscales del MPA, en los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) o en cualquier comisaría. También se puede realizar una denuncia online en mpa.santafe.gov.ar/denuncias