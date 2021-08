Murió David "Coco" Blaustein, ícono del documental argentino

El productor, director y guionista argentino David "Coco" Blaustein falleció ayer a sus 68 años, cinco días después de ser encontrado en las oficinas de la productora El Zafra, tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

Como consecuencia, el pasado miércoles fue internado en una clínica porteña y, pese a haber demostrado mejorías, que llevaron a retirarle el respirador artificial, falleció en el nosocomio, según explicó la jefa de prensa de sus películas, Bucky Butcovic.

A lo largo de su carrera, dejó simbólicas películas como "Cazadores de Utopías", que reúne entrevistas a exmilitantes de Montoneros; "Botín de guerra", acerca de la labor que llevan adelante Abuelas de Plaza de Mayo; "Hacer Patria"; "Porotos de soja", codirigido con Osvaldo Daicich, y "Fragmentos Rebelados", donde aborda la vida del cineasta argentino desaparecido Enrique Juárez.

Blaustein, nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1953, había cursado estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de México y en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española, país donde trabajó con Fernando Birri, Humberto Ríos, Adolfo García Videla y Jorge Denti. Con este último realizó su primera película como productor, "Malvinas, historia de traiciones", de la mano de la cual concretó luego de su exilio en México su regreso a la Argentina con la recuperación de la democracia.

Su debut cinematográfico fue en 1996 con "Cazadores de Utopías", una cinta en la que, por medio de entrevistas, traza su visión de la historia de la agrupación Montoneros, y cuyas críticas fueron dispares, tanto por su contenido como por su tratamiento. El director de cine y miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, era reconocido por su cine sociopolítico.

Su última obra fue "Se va a acabar" (2021), el documental que codirigió junto a Andrés Cedrón, el cual recoge los testimonios silenciados de trabajadores que participaron en distintos conflictos sindicales durante la última dictadura, enfrentando el intento de desmantelar la industria y desarticular a la clase obrera organizada. La película se estrenó este año en el marco de las Noches Especiales del 22º Bafici.

"La memoria es pertinente por muchísimas razones. En primer lugar, por una cuestión ética y moral hacia los compañeros que ya no están; en mi caso personal son muchos y los tengo presentes. También es pertinente la memoria para que no se repitan. Hoy las Fuerzas Armadas no están en condiciones de amenazar la democracia, pero también es pertinente para que la democracia permita seguir juzgando la violencia institucional", sostuvo el documentalista.

Además, Blaustein fue conductor de "Manivela", el programa de Radio Nacional sobre cine latinoamericano que logró salvarse de los despidos masivos durante la gestión de Hernán Lombardi cuando fue titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Sus compañeros de Documentalistas de Argentina (DOCA) lo despidieron con un sentido comunicado: "El lugar que ocupó hasta hoy será difícil de relevar, pero Blaustein deja también el legado de los sueños colectivos. ¡¡¡Hasta la victoria siempre Coco!!!".