¿Qué dijo Otta ante la nueva caída de su equipo?

El entrenador de Atlético de Rafaela, Walter Otta, habló luego de la derrota de su equipo por 2-0 ante Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 21 de la Primera Nacional.

“Nos vamos con bronca, rabia”, inició el DT, y luego argumentó: “Creo que el equipo había hecho las cosas bien. Sentó bien el cambio de esquema. En el PT habíamos hecho las cosas bien y en una jugada aislada, la primera que tienen, similar como la nuestra con Jominy y que erramos, la hicieron, el fútbol es así. Podes pagar la inexperiencia en algunos lugares, pero es lo que hemos apostado y estamos convencidos que es el camino que el club tiene que seguir, iremos por este camino, no queda otra”.

Un punto de los últimos doce que hubo en juego. El objetivo de pelear por meterse en el reducido, cada vez más lejos. “Mientras el equipo tenga las respuestas que tuvo hoy nosotros vamos a seguir ilusionados todavía, faltan 13 partidos y si bien nos alejamos un poquito, nos pasó en la rueda anterior donde estuvimos cinco fechas sin ganar, después nos repusimos”.

Y en relación al difícil momento que atraviesa el equipo, sin obtener los resultados esperados, Otta señaló: “El hincha siempre quiere resultados, no hay que explicarles otra cosa, siempre quiere ganar. Nosotros como cuerpo técnico, los directivos y el plantel hay que hacer un análisis distinto. Si todos actuáramos como hinchas sería difícil. La verdad que el hincha esta bien que este enojado, son cuatro partidos que no ganas, la realidad es difícil, duro, pero tenemos que seguir enfocados en lo nuestro, en seguir haciendo lo que venimos haciendo”.



Más de la conferencia:

-¿A qué se debió el cambio de esquema?

-Nos parecía que, en esta cancha, donde se juega mucho a la segunda jugada, donde el piso es complicado, un equipo que propone mucha lucha nos parecía que atacarlo por los costados era lo mejor, de hecho, Roque en el PT fue importante, lo mismo Nadalín en las jugadas que le tocó, decidimos por ellos para ir con más peso ofensivo. Creo que Salió bien porque los controlamos, nos duele mucho haber perdido, ellos tuvieron una sola, nosotros tuvimos la misma pero la diferencia está en que ellos la convirtieron y nosotros no. En el proceso del partido creo que hicimos mejor las cosas, pero como explicas cuando perdiste.



-Sostiene que encuentran respuesta por parte de los jugadores. ¿Cómo se trabaja lo anímico con resultados que no aparecen?

-Desde que hemos llegado nosotros el trabajo a sido muy bueno, hoy los resultados no nos acompañan. Hemos trabajado mucho. Ahora se vendió a Esquivel que cuando llegamos era suplente de la Liga, no me olvido de eso. Cuando llegué fui a ver un partido a cancha de Sportivo, entró en el ST, hace dos años y cuatro meses, hoy se vendió en 700mil dólares. Ese trabajo, Copetti, Blondel, Martino, hay gente que lo reconoce, otra que no pero estamos convencidos del laburo que hemos hecho acá. Pasa que hay gente que solo quiere resultados y no le importa otra cosa, otros miran el laburo que venimos haciendo, el potenciar tantos jugadores, poner chicos de la casa, y que no solamente los haces debutar para tener un rótulo sino que son importantes después durante la campaña. El club eligió este camino, nosotros estamos al frente de este proceso y mientras el club decida seguir vamos a hacerlo.



-Quedaron lejos de los puestos de arriba.

-Lo que mas nos duele es que nos alejamos mucho como no habíamos estado en todo el año, la primera vez que estamos tan lejos de los puestos de reducido, y hace cuatro partidos atrás estábamos adentro, nos da fe que si los jugadores se siguen entregando como lo hicieron hoy, seguramente ganaremos los partidos que tenemos que ganar para terminar en los últimos partidos con posibilidades de clasificar.



-Atlético no fue avasallado por ningún equipo ni tampoco Atlético pasó por arriba a nadie. El resto sí consigue resultados…

-Por los errores individuales, cometimos un error y nos marcan. Tuvimos la situación no la convertimos y ellos sÍ. Ahí estuvo la diferencia del partido, el segundo gol esta de regalo.