Fue inesperado, de repente. Juan Cruz Esquivel era el desequilibrante de Atlético de Rafaela, un indiscutido para Walter Otta. Pero de un día para el otro, el delantero decidió que su carrera en la "Crema", su corta carrera en la Primera del club que lo vio nacer futbolísticamente, debía terminar. Y como consecuencia de esto, el de Cañada Rosquín los dejó ‘pagando’ a todos por barrio Alberdi. El DT no sólo perdió uno de sus baluartes en la ofensiva, una zona vital en la Primera Nacional, sino que con medio campeonato en marcha será difícil, prácticamente imposible, poder reemplazarlo.

“En lo personal me siento defraudado”, aseguró Otta, que luego agregó: “Escuchó más a un representante que hace 6 meses que lo conoce y no a nosotros que lo recuperamos después de haber sido suplente de la liga, haber pasado por lesiones, de haberle tenido la paciencia y sobre todo no haberle traído competencia”.

La última semana no fue sencilla para el plantel albiceleste, que tuvo la ausencia de Esquivel, presionando para salir del club, y sobre ello Otta contó: “Me duele muchísimo porque teníamos la opción de traer un delantero para disputar junto con Claudio (Bieler) la delantera, dijimos que no porque apostamos a Juanchi Esquivel, apostamos mucho por él, nos dejó a mitad de camino, el dolor es muy grande”.

Y agregó: “Me duele mucho, me pone muy feliz que el pibe progrese, eso no tiene nada que ver, ese progreso a fin de año se iba a dar, las condiciones de el lo iban a llevar a otro lugar. Me falló en lo personal, cuando apostás tanto a alguien esperas la misma respuesta del otro lado y no la tuvimos. No es culpa de él, lamentablemente hoy los chicos escuchan mas a los representantes, gente que vive de la sangre de los jugadores alrededor de ellos y no se dan cuenta que lo único que buscan es lo económico”.

“Algunos sólo piensan en eso. Tengo la suerte de ser un tipo conocido acá y muchos clubes habían consultado por Juanchi Esquivel, iba a tener otro futuro, no digo que Talleres sea un equipo malo, todo lo contrario, pero se merecía jugar en otro lugar. Por las condiciones que tiene se debería haber ido a Europa o a un equipo mucho más importante de la argentina porque no hay jugadores como Juanchi Esquivel, el error del representante fue eso, convencerlo a Juanchi que era la única salida. Te podes ir bien o mal de los clubes y Juanchi se fue mal, escuchó al representante, dejó de entrenar, estoy dolido pero enojado con la gente que lo maneja”.