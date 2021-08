Nicolás Schiavi deja Novara y ficha en Juve Stabia de la Serie C italiana

Nicolás Schiavi “cambió de aire” en el ascenso italiano. El rafaelino, surgido en Atlético de Rafaela, dejó el Novara Calcio 1998 para pasar a jugar en el Societa Sportiva Juve Stabia.

El nuevo club de Schiavi se encuentra en a ciudad de Castellammare di Stabia (Nápoles), en Campania. Fue fundado en 1907 y en la última temporada descendió de la Serie B para estar hoy día en la tercera categoría, la C.

La SS Juve Stabia anuncia que ha llegado a un acuerdo para la adquisición de las actuaciones deportivas del centrocampista Nicolás Adrián Schiavi, nacido en 1995, anuncian medios de dicha región. El futbolista, nacido en Rafaela, creció como futbolista en Novara y vistió, entre otras, las camisetas de Modena y Cuneo.

Puede ser utilizado como centrocampista ofensivo, por la banda izquierda o media punta. Schiavi fue liberado de oficio del Novara, club con el que pasó la mayor parte de su carrera y en enero había renovado su vínculo hasta el 2023.

En total, Schiavi suma 134 partidos y 13 goles en la Serie C, a los que se suman 5 partidos en la B. La temporada pasada, siempre con la camiseta piamontesa, disputó 25 partidos en el Grupo A de la Serie C y marcó 2 goles, además de 2 apariciones y 2 goles en la Copa de Italia.

En su presentación, el rafaelino de 26 años indicó:“Estoy muy contento de haber llegado a la Juve Stabia. Espero echar una mano al entrenador, al equipo y darlo todo por estos colores. Llego a una plaza grande y no veo la hora de estar disponible”.

Schiavi inició su carrera en inferiores de Atlético de Rafaela. En 2013 emigró a Europa y su destino fue Italia. Llegó al Novara Calcio pero en 2016 salió a préstamo al Módena, por una temporada. Y en 2017 fue cedido al Cúneo, hasta 2018 que retornó a Novara.