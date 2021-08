Buen inicio de Pella y derrota de Delbonis

El bahiense Guido Pella, 93 del ránking mundial, consiguió su cuarto triunfo de la temporada ATP al superar en dos sets al belga David Goffin (19°) por la primera rueda del Masters 1000 de Cincinnati, que además tiene otros tres argentinos en cuadro.

Pella, de andar irregular en el circuito profesional, logró imponerse por un doble 6-3 a Goffin, y espera en la próxima instancia por el italiano Fabio Fognini (36), quien derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili (40) por 7-6 (7-3) y 6-3.

Los números del bahiense no venían siendo buenos, con trece derrotas en la temporada, diez de ellas en las primeras rondas de los torneos que disputó.

Por su parte, Federico Delbonis quedó rápidamente eliminado al caer en la ronda inicial ante el juvenil italiano Jannik Sinner por 6-3 y 7-5.El azuleño Delbonis, ubicado en el puesto 48 del ranking mundial de la ATP, fue sorprendido por el ascendente italiano Sinner (11), quien lo superó luego de 1 hora y 38 minutos de enfrentamiento.

El Masters 1000 de Cincinnati, que se lleva a cabo sobre superficie rápida y reparte un total de 5,404,435 dólares en premios, no tendrá la atracción máxima del circuito, la presencia del "Big Three" (el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer) y tampoco estará el austríaco Dominic Thiem, con una lesión de muñeca.