El voley local tuvo un feliz regreso el fin de semana

La vuelta a la competencia en el voleibol local fue a pleno este fin de semana, con epicentro en los clubes Almagro y 9 de Julio para las ramas femenina y masculina, respectivamente.

El sábado se disputó en las instalaciones de la entidad de calle Garibaldi el primer Grand Prix Sub 18 de damas de la Asociación Rafaelina de Voley «Viviana Guntern», posibilitando la reanudación de los campeonatos luego de más de cuatro meses por las restricciones determinadas a nivel gubernamental por la segunda ola de covid.

Participaron 8 equipos y los resultados finales fueron estos: Copa de Oro, 1) Unión de Sunchales, 2) Almagro B, 3) Almagro A y 4) Libertad de Sunchales.

Copa de Plata: 1) Brown de San Vicente, 2) 9 de Julio, 3) Almagro C y 4) Unión B.



RAMA MASCULINA

Este domingo fue un día importante para el voley local, ya que volvió a disputarse el torneo masculino luego de casi 9 años. Cinco clubes y seis equipos (el anfitrión 9 de Julio presentó dos representativos) le dieron forma a un entretenido torneo en las instalaciones del gimnasio Centenario.

El primer puesto quedó para el «9» A y segundo fue Unión de Sunchales, pero lo más saliente fue devolverle la posibilidad de competir y confraternizar a muchos adeptos a esta disciplina en la ciudad y región. El voley masculino tuvo un notorio interés en los últimos días a partir de la gran actuación del seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos.

Los resultados del equipo ganador fueron lo siguientes: 9 de Julio A 2 vs Atlético de Rafaela 1 (26-28; 25-15; 15-11).

9 de Julio A 2 vs Ferrocarril del Estado 0 (25-14; 25-15).

9 de Julio A 2 vs Ferro Dho de San Cristóbal 0 (25-18; 25-23).

9 de Julio A 2 vs Unión de Sunchales 1 (21-25; 25-22; 15-10).

Posiciones finales: 1) 9 de Julio A; 2) Unión de Sunchales; 3) Ferro de Rafaela; 4) Ferro Dho de San Cristóbal; 5) Atlético de Rafaela y 6) 9 de Julio B. (Fuente: Revista Todo a Pulmón Rafaela).