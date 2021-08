IndyCar: Power retornó a la victoria

Will Power finalmente terminó con su mala racha logrando su primera victoria de la temporada 2021 de IndyCar. En esta oportunidad, en el circuito mixto de Indianápolis, este fin de semana se cortó el momento negativo y después de superar a Pato O’Ward tras la primera detención, el campeón de 2014 lideró 56 vueltas para vencer a Romain Grosjean por 11 segundos.

Así, Power llegó a 40 triunfos en su trayectoria, desempatando con Al Unser Sr. para apropiarse del quinto lugar del ranking de todos los tiempos. Grosjean logró la segunda posición por segundo año consecutivo.

El líder del campeonato Alex Palou rompió el motor pero para su fortuna, sus rivales en la lucha por el título no recortaron mucho terreno. Pato O’Ward arrancó en la pole y lideró las primeras 16 vueltas, pero no consiguió mantenerse en ritmo con los neumáticos duros, lo que en su momento lo retrasó a sexto. Eventualmente, el retiro de Palou le permitió al mexicano concluir en 5º plaza, con todo y una batalla breve contra Alexander Rossi, quien lo mantuvo a distancia por la 4º plaza, por lo que recuperó el segundo lugar y ahora está a 21 unidades del español.

Clasificación final: 1) Will Power (Penske), 2) Romain Grosjean (Dale Coyne), 3) Colton Herta (Andretti Autosport), 4) Alexander Rossi (Andretti Motosport), 5) Pato O'Ward (Arrow Mc Laren) y 6) Jack Harvey (Meyer Shank).