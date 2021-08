"El único responsable soy yo", reconoció Fernández

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Alberto Fernández tildó de "miserables" a quienes dijeron que culpó a Fabiola Yáñez por la fiesta de cumpleaños en Olivos, al disculparse por lo que consideró "un error" en pleno momento de restricciones durante la pandemia."Algunos miserables dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo", reconoció el jefe de Estado en un acto realizado en González Catán, partido de La Matanza.Y agregó: "Yo no soy ni me hago, todo el fin de semana leí todo lo que escribieron los hipócritas. Cuando más veía lo que decían los que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo"."Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error, sépanlo: me fortalecen", advirtió el jefe de Estado.E insistió: "Efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije que esto pasó, que no debió haber ocurrido"."Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, los únicos a los que les debo unas disculpas", cerró.Fernández volvió a hablar públicamente por la polémica que se generó a raíz del festejo del cumpleaños de la primera dama en Olivos el año pasado al poner en marcha ayer el Centro Universitario de la Innovación.