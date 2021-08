LAS ULTIMAS NOTICIAS EN POCAS LINEAS

* Tras la polémica por "pisarle" un acto la semana pasada y el fuerte chispazo en Twitter entre el Partido Justicialista y La Cámpora, hoy se mostrarán juntos el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, para volver a mostrar la unidad de los dos principales dirigentes del Frente de Todos en un acto que se realizará en Avellaneda.

* Sergio Massa se refirió a la polémica generada alrededor del cumpleaños en Olivos y dijo que lo vio al presidente Alberto Fernández "pedir perdón, como hombre de bien que es", mientras que "el ex mandatario, Mauricio Macri, no lo hizo, tras haber endeudado a la Argentina por las próximas diez generaciones".

* A menos de un mes para las primarias, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió para analizar el escenario electoral en los distintos distritos. Del encuentro participaron el ex presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni.

* El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió al presidente Alberto Fernández que "ya agotó la paciencia de muchos" y tras criticar el escándalo por el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, remarcó que "llegó la hora de tomar la responsabilidad de gobernar".

* En medio del caos que se desató en la capital de Afganistán luego de que los talibanes tomaran la ciudad de Kabul, el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó ayer a todos los países miembros a trabajar en conjunto para "suprimir la amenaza terrorista mundial".

* Un total de 1.297 muertos es el saldo tras el devastador terremoto que el último sábado sacudió Haití, mientras que el número de heridos supera los 5.700, según informó la Agencia de Protección Civil del país caribeño. El movimiento, de magnitud 7.2, arrasó cientos de hogares en el empobrecido país, que todavía se está recuperando del gran sismo que lo afectó hace 11 años y está sin jefe de Estado desde el asesinato de su Presidente.