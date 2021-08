Fuerte caída de los ingresos por carnes

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La Argentina pierde unos 100 millones de dólares mensuales en ingresos de divisas como consecuencia de las restricciones a las exportaciones de carne, advirtió un informe privado.

Además, en julio una oferta ganadera inferior a igual mes del 2020, con una caída de entre 10% y 12%, le pone un límite al retroceso en el precio de la hacienda.

Con la limitación de las exportaciones, la cantidad de carne disponible para el mercado local sube unos 5-7 kilos, para llegar hasta los 52 kg per cápita equivalente anual.

El precio promedio de la hacienda en los últimos 75 días cayó 10% en términos nominales y un 16% en términos reales (comparado con la inflación), lo que significa una merma no inferior a los $ 10.000 millones en la facturación mensual del ganado para faena.

Los precios al mostrador subieron 15% desde junio, pero mostraron una cierta estabilidad -con una ligera tendencia a la caída- en julio.

Esta baja del precio al productor no convence a las autoridades, que ahora se preguntan: para levantar o mitigar el cierre de exportaciones, la baja del precio de la carne ¿debe computarse en términos nominales o en términos reales?

Ese conflicto será muy difícil de soslayar en los próximos meses y años: una producción de carne estancada o en retroceso, una demanda internacional muy firme en volumen y en valor, y un poder adquisitivo de la población local que no hace otra cosa más que caer.