Las cifras del turismo

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Más de 714.000 turistas se movilizaron este fin de semana largo y su consumo aumentó 61% con relación a la misma fecha del 2019, antes de la pandemia, informó la CAME.

Completaron el fin de semana 1.500.870 excursionistas, que se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día.

Con un dispendio promedio de $1.090 per cápita, se estima que gastaron $1.636 millones en forma directa.

La cantidad de turistas subió 2,1% respecto del mismo fin de semana largo de 2019, ya que en 2020 no hubo apertura por la pandemia.

Con un gasto diario de $2.308 cada uno y una estadía media de 2,3 días, desembolsaron $3.793,9 millones en forma directa, un 61% más que en 2019.

Entre el viernes 13 y este lunes 16 de agosto 714.700 turistas y 1,5 millones de excursionistas recorrieron el país, movilizando al comercio, la hotelería y la gastronomía, tres sectores que continúan muy afectados luego de un año y medio de pandemia.

El norte argentino se lanzó con fuertes campañas con bastante anticipación y tuvo sus resultados. Terminó siendo una de las regiones más concurridas, con niveles de ocupación al 100% en algunas ciudades.

La región sur, en cambio, se vio afectada por la cancelación de vuelos.