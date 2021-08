"Esta es la mejor lista", dijo Lilita al respaldar a Corral y López Molina

Elisa Carrió, fundadora y referente de Juntos por el Cambio, estuvo este lunes en Rosario en apoyo de toda la coalición a los precandidatos de la lista "Vamos Juntos", que propone a José Corral (UCR) para el senado de la Nación y a Roy López Molina (PRO) y Lucila Lehmann (CC) para la Cámara de Diputados. "Expresan lo que yo deseo como fundadora de JxC y porque es importante tener diputados y senadores que no se corran y que sepan de qué están hablando, leer y escribir, redactar una ley y la problemática de Rosario, Santa Fe, el sur y el norte y que hayan recorrido toda la provincia, por eso no confío en ninguna de las otras listas", señaló Carrió.

"Yo sé que José, Roy y Lucila conocen y recorren Santa Fe, yo conozco toda la provincia. Sin embargo hay muchos candidatos que nacieron en Santa Fe pero no conocen Santa Fe, y me pregunto si saben la problemática de la industria y sobre la ruta de la marihuana o la cocaína. Hace 20 años que yo hablo del problema de la inseguridad y de una policía que hay que renovar absolutamente. Y ni le digo de algunos políticos que están en el Senado...", agregó Lilita.

Y planteó que Santa Fe necesita de diputados y senadores "que estén en una comisión y se den cuenta de la trampa del oficialismo". En ese sentido, dijo que "en esta lista no hay pymes políticas y hay unidad del PRO, del radicalismo y la Coalición Cívica".

Carrió compartió un desayuno con mujeres emprendedoras en un bar de Fisherton, en Rosario, y ponderó a los candidatos de Vamos Juntos: "Acá hay gestión, experiencia legislativa, ejecutiva y conocimiento del campo", definió.

Más adelante, apuntó contra el Gobierno nacional y dijo que es necesario ir por los equilibrios en el Congreso, impedir la mayoría simple del kirchnerismo y pensar en el futuro. "Empezaron con la suspensión de la exportación de carne, algo que impacta negativamente en todo el sector centro del país. Por eso tenemos que prepararnos para los próximos años, para sacar al país adelante", señaló.

Lilita dijo también que "el pobrismo es un negocio del kirchnerismo. Quieren mantener la pobreza para mantener el voto. La prosperidad lo que hace es dar más trabajo y más crédito para que puedan ser de clase media. Y a las clases media crédito, ayuda y exportación. Acá se hace el negocio del pobrismo, acentuado por Néstor y Cristina Kirchner. Si la gente es libre no los quiere votar".



LOS PROTAGONISTAS

"Expresamos los valores fundamentales de Juntos por el Cambio", destacó José Corral, precandidato a senador junto a Astrid Hummel, y coincidió con Carrió en que el país necesita de equilibrios en el Congreso. "Hay que evitar medidas nacionales de impacto negativo en Santa Fe, como hizo el Gobierno con la suspensión de las exportaciones de carne. Es un tema que Elisa conoce y del que, por el contrario, es autora de la ley de baja de retenciones", dijo Corral.

Por su parte, Roy López Molina se metió de lleno en la seguridad. "Estoy de acuerdo con lo que plantea Carrió: el de la violencia es un problema que lleva 20 años y que requiere de una profunda reforma de la Policía en Santa Fe. Nosotros ya planteamos que hay que cambiar la matriz, como somos la única lista que se pronunció en contra de las mafias enquistadas en la provincia, un tema que el resto esquiva", se diferenció el actual vicepresidente del Concejo de Rosario.

Lucila Lehmann, del espacio de Lilita en Santa Fe y precandidata a diputada, sostuvo que Carrió "quiere mucho a Rosario" y valoró su presencia. Dijo además que es parte del compromiso de una lista que representa los valores del PRO de Mauricio (Macri), María Eugenia (Vidal), Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) de la mano de Roy López Molina y de Astrid Hummel, como así también del radicalismo con José Corral y Enrique Paduan y de la Coalición con mi lugar y el de Gerardo Colotti".