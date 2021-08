La Lista del GEN presentó en Rafaela a sus precandidatos

La semana pasada se caracterizó por la presentación de las diferentes listas de precandidatos para el Concejo o para los cargos del Congreso que se ponen en juego en las próximas elecciones, que además permitió a los distintos espacios a mostrar parte de sus proyectos. Impulso Progresista, la lista del Partido GEN, que forma parte del Frente Progresista, se presentó como una nueva opción dentro de la ciudad para las próximas elecciones PASO del 12 de septiembre, donde dio a conocer sus ejes de trabajo, los valores que los representan y los temas que los movilizan dentro de la política.

En la conferencia de prensa brindada en el local partidario de Bv. Lehmann 761, estuvo acompañando a los integrantes de esta lista, el intendente de Sunchales Gonzalo Toselli, quien es el vicepresidente del GEN a nivel nacional, y además, su presidenta, Margarita Stolbizer, a través de un video envió un mensaje de apoyo.

La lista está conformada por: Sergio Aye, abogado y ex director de Anses; Luciana Toselli, docente y vicedirectora de un Jardín Provincial; Juan Manuel Bircher, emprendedor; Anabella Pieruccini, abogada; Emiliano Fernández, profesor de Educación Física y profesor de fútbol en escuelas barriales; María Stella Colombo, docente y directora de un Jardín Provincial; Luis Quiroga, ex presidente de la vecinal de Barrio Sarmiento; y Marcela Romagnoli, ex Directora de la Agencia Provincial de Investigación de Trata de Personas y Violencia de Género.

Acerca de los ejes principales que plantearon los precandidatos en la presentación oficial, están educación, emprendedurismo, empleo, seguridad, cercanía con vecinas y vecinos, actividad física y deportes en los barrios, género y protección de niñas, niños y adolescentes.

“A partir de la experiencia obtenida en mi gestión como director de Anses en Rafaela, mi enfoque está en el conocimiento de la situación social, ya que me ha tocado atender a muchísima gente, no solo de la ciudad sino de una región muy grande. Nuestro espacio, busca llevar adelante una política de ideas y propuestas, sin estar buscando el error o defecto del otro por pertenecer a otro espacio político. Esa forma de gestionar, te permite después poder articular con el resto de los concejales y poder de ese modo aprobar las ordenanzas”, expresó Aye.

El precandidato a concejal de Impulso Progresista, dijo también que “el tema principal que surge cuando recorremos los barrios es el de la inseguridad, ya no hay lugar seguro da la sensación, ya que el reclamo no es en un sector determinado sino en toda la ciudad. Lógicamente se platea la necesidad de más cámaras, más móviles policiales, más agentes, pero nosotros creemos que el abordaje debe ser integral, un abordaje social. Lo que sigue entre los pedidos, tiene que ver con el empleo, donde pensamos que hay que darle apoyo a aquel que inicia una actividad, que tenga un espacio físico en donde pueda mostrar lo que hace y también brindándole asesoramiento, seguimiento”.

En tanto, respecto a la salud y a la etapa post pandemia, Aye precisó: “Hay que colaborar y estar todos abocados al proceso de vacunación, en el tratamiento post Covid, ya que va a pasar mucho por lo psicológico, por lo social y vamos a tener que cooperar tanto con la gestión municipal como con la provincial, a eso hay que apuntar”, finalizó.



EL MENSAJE DE

APOYO DE STOLBIZER

La presidenta del GEN a nivel nacional, Margarita Stolbizer, brindó un mensaje a la lista Impulso Progresista que competirá en la interna del Frente Progresista: “Quiero mandarles a la distancia un saludo con muchísimo cariño y gratitud; acompañar a la lista del GEN en el Frente Progresista ahí en Rafaela, de manera particular a Sergio, a Luciana, a Juan, pero por supuesto a todas las personas que trabajan junto a ustedes. Siempre sabemos que hay muchos otros cuyos nombres ni se saben, pero son los que ponen el entusiasmo y militancia”.

“Darles toda la confianza para que nuestro partido llegue al Concejo Deliberante y podamos demostrar este gran desafío de la política que es demostrar que podemos hacer las cosas bien, que podemos hacerlas mejor que los demás, que podemos trabajar en la política como herramienta para mejorar la vida de las personas, desde este ideal progresista que tiene que ver con la igualdad y la decencia. Esas son nuestras banderas desde siempre y esas son seguro las que van a guiar el trabajo de ustedes ahí en el Concejo de Rafaela”, puntualizó Stolbizer.