Sensaciones y sentimientos

CINE. ARTE DESDE LA OSCURIDAD





Por Hugo Borgna



Los hermanos Lumière tuvieron iluminación hasta y desde su apellido.

Como pasa con todas las creaciones, se encontraron con la visión corta y desalentadora de sus contemporáneos que llegaron a preguntarse –como en el caso de la aparición de la radio y de la televisión- para qué serviría la imagen en movimiento, vaticinándole una corta existencia.

Pero, más aún que la emisión a distancia de la voz y de la imagen en un televisor, el cine ingresó “atropelladamente” al tranquilo ámbito en que transcurrían los humanos de las respectivas épocas: la locomotora se les iba encima a los espectadores, y los obreros estaban a punto de entrar al sitio donde ellos estaban.

Fue imposible ignorar al cine. Como cada hecho que rompe los límites conocidos, obligó a abrir la mente a los “casi impactados” espectadores, quienes habían admitido que se les había “cortado la respiración” cuando se les acercaba la locomotora.

Tras la aceptación del cine como elemento nuevo, la imaginación encontró entonces en el público un nuevo espacio de desarrollo con posibilidades cada vez más amplias.

Comenzó allí una vida de película. El final feliz es la apertura a técnicas impensadas en su momento, como la imagen en tres dimensiones, fiel al modo de tres planos separados y simultáneos en que el ojo percibe (anteriormente había ganado el derecho el color, pero fue una adecuación necesaria: tampoco miramos en blanco y negro).

Se lo llama con admiración séptimo arte, pero es un calificativo corto. Injusto.

Como todo lo nuevo aprovecha lo que ya está establecido y en uso: se vale de varios artes y los pone en un mismo momento a la vista y al oído.

Toma lo mejor de la fotografía, le da colores combinados y movimiento. Los sonidos y música especial que incorpora, pueden ser, juntos o separados, voces nuevas de los sentimientos. Busca, además, los textos más inspirados de la literatura ya existente. O los genera exclusivamente como textos para el guión de una película.

El cine siempre fue por más: cada vez que la luz total y final supera la anterior oscuridad cómplice, termina la proyección, pero la película recién nace para los espectadores que la percibieron.

Los nuevos artistas creativos fueron los actores, directores y guionistas; los más grandes dijeron desde siempre que las películas deben verse en pantalla grande y en las salas preparadas a ese efecto; ellos superan los límites temporales: hacen que un gesto, un momento de música necesaria, una imagen sin palabras o la visión de un paisaje envíen un preciso mensaje.

El cine puede ser síntesis absoluta en los cortes de escena, o prolongación de un mensaje fijando la imagen. Desarrolla el tiempo y la secuencia a su total antojo y placer; habla aunque no muestre una imagen. Es imposible abstraerse de la acción: el espectador va completando con su deseo, lo que ha ocurrido y se hace partícipe del final de la secuencia.

Hay quienes dicen que es una mentira, porque a veces sugiere y no muestra. Otros, los que sufren la historia que tienen a la vista, pretenden negar la contundencia del relato. Dicen que los hechos mostrados son sólo una simulación, que en realidad nada explota, que los incendios no existen ni destruyen nada, y que nadie verdaderamente muere.

Pero para el cine sí es una verdad. Si el espectador se siente transportado al momento que percibe, y además desea participar en la escena, ya ha sido ganado por la viviente ficción.

Aunque haya sido por un solo y pequeño instante, el cine habrá vencido a la incredulidad y a la indiferencia.