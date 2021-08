Charla de Rafael Colombo sobre el medio ambiente

Hoy, martes 17 de agosto a las 19:00 horas, se realizará la disertación del doctor Rafael Colombo titulada "De los crímenes contra la humanidad a los crímenes contra la naturaleza. A propósito del ecocidio" por Facebook live a través de la fanpage del Círculo de la Prensa de Rafaela (CPR), con acceso libre y gratuito.

La moderación estará a cargo del periodista Alejandro Debasto. La actividad es organizada por el CPR, en el marco del ciclo de charlas 2021. Cuenta con el acompañamiento de UCES Rafaela, UCSE DAR, IDSR (Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela), Sindicato de Luz y Fuerza Rafaela, y Rafaela TV Móvil.

Los participantes podrán realizar sus preguntas a través de la fanpage del Círculo de la Prensa de Rafaela, las cuales serán leídas por el moderador de la charla sobre el final de la misma, trasladándoselas al disertante.

El expositor nació en Rafaela, estudió Derecho en la UNL y está radicado en la capital provincial. Es integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, asesor de la entidad organizadora y co-fundador de “Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad”.

Es docente de Derecho Constitucional, Sociología Jurídica y Teoría Sociológica en la UCSF; docente de los cursos virtuales “Derechos de la Naturaleza. Un abordaje teórico, práctico e interdisciplinar” y “Acceso a la justicia ambiental” y docente del Curso “Derecho Animal. Un acercamiento teórico, práctico e interdisciplinar” (FCJS-UNL). Desde el 2016, se desempeña como coordinador académico del seminario permanente sobre “Sociología y Derecho” (Centro de Investigaciones, FCJS-UNL).

Cuenta con más de 10 años de experiencia como asesor en políticas públicas, gobierno y administración; como asesor legislativo a nivel municipal, provincial y federal; y como integrante de equipos para la litigación estratégica de interés público y de interés de la naturaleza.

Actualmente, es asesor parlamentario de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación; co-director del proyecto “Impactos socio-ambientales de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, provincia de Mendoza” (Grupo de Estudios sobre Transición Energética, GETREN); coordinador de la Campaña “Derechos de la Naturaleza en Argentina” (Global Alliance for the Rights of Nature, GARN); investigador principal del proyecto “Impactos socio-ambientales de la Hidrovía Paraná-Paraguay” (Asociación OIKOS - Red Ambiental); consultor de ONGs nacionales e internacionales que tienen por objeto la protección del ambiente; abogado de vecinos/as, comunidades, asambleas y multisectoriales socio-ambientales.