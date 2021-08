El próximo domingo, ante Santamarina

Luego de la derrota de ayer ante Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez, Atlético de Rafaela tendrá una semana para recuperarse y prepararse para su próxima presentación.

La ‘Crema’ estará recibiendo el domingo 22 de agosto a Ramón Santamarina de Tandil, por la fecha 22 de la Primera Nacional en su zona B, en el Monumental desde las 16.00hs.

Luego de dicha presentación los dirigidos por Walter Otta irán ante Almagro, en la fecha 23.



El programa de encuentros para la fecha 22 es el siguiente:



Zona A: Sábado 21/08: 16.05hs (tv) Estudiantes BA vs Gimnasia (Mza), 18.10hs (tv) Tigre vs Temperley. Domingo 22/08: 12.10hs (tv) Chacarita vs San Martín (T), 15.30hs Mitre (SdE) vs Dep. Riestra, 16.00hs Quilmes vs Dep. Maipú, 19.00hs Alvarado vs Estudiantes (RC), en el Minella. Lunes 23/08: 21.10hs (tv) Nueva Chicago vs Almirante Brown. Martes 24/08: 15.05 (tv) Atlanta vs Belgrano de Córdoba.



Zona B: Sábado 21/08: 12.10hs (tv) Barracas Central vs Guemes (SdE), 15.00hs Brown (A) vs San Telmo, 15.00hs Gimnasia (J) vs Ferro, 15.00hs Tristán Suárez vs All Boys, 15.30hs Brown (PM) vs Defensores de Belgrano. Domingo 22/08: 15.30hs Independiente (Mza) vs Almagro, en el Gargantini; 16.00hs Atlético de Rafaela vs Ramón Santamarina, 16.00hs San Martín (SJ) vs Villa Dálmine. Lunes 23/08: 15.35hs (tv) Instituto vs Dep. Morón.