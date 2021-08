No hay caso, la "Crema" no levanta y ahora perdió con Defensores de Belgrano

Atlético de Rafaela no puede cortar la racha y ahora volvió a perder. El panorama es complicado, si se tiene en cuenta que el principal objetivo es ser protagonista de la zona B y pelear por un ascenso. Lejísimos. Fecha tras fecha más atrás. Ayer, en uno de los juegos correspondientes a la fecha 21 de la Primera Nacional la ‘Crema’ perdió 2-0 en su visita a Defensores de Belgrano.Antes de irse al descanso, y cuando el local no había hecho prácticamente nada, de contra abrió el marcador y se puso 1 a 0 gracias al gol de Iván Sandoval. Cuando el partido se moría, bajo una intensa neblina y poca visibilidad, el ‘Dragón’ liquidó la historia con el tanto de Alejandro Lugones. Para ese entonces el conjunto albiceleste ya jugaba con diez por la expulsión de Fernando Piñero.Los dirigidos por Walter Otta arrancaron bien, siendo protagonistas y contando, a los 19 minutos, con una muy clara situación en los pies de Franco Jominy, que definió cruzado y ancho ante la salida del arquero rival.El gol de Sandoval, que en la corrida le ganó con el cuerpo al juvenil Bravo, fue como un ‘mazazo’ para Atlético, que en el complemento prácticamente no llegó con profundidad y lejos estuvo de poder llevarse algo del Bajo Núñez.En un error del fondo Piñero se ganó la segunda amarilla y se fue expulsado a pocos minutos del final. Y en la última, ya cuando el partido se moría, Lugones puso cifras definitivas para la victoria del elenco de De la Riva.Villa Dálmine 1 vs Brown (A) 0, San Telmo 1 vs Brown (PM) 2, Santamarina 0 vs Ind. Rivadavia 1, Almagro 0 vs Barracas Central 1, All Boys 0 vs San Martín (SJ) 1, Ferro 2 vs Tristán Suárez 0.Alte. Brown 2 vs Chacarita 1, Gimnasia (Mza) 2 vs Alvarado 0, Temperley 2 vs Quilmes 2. Jugaban Belgrano vs Mitre (SdE). HOY: 15hs Riestra vs Estudiantes (BA), 21.10 (tv) Estudiantes (RC) vs Tigre.Ignacio Pietrobono; Nicolás Alvarez, Gonzalo Mottes, Luciano Goux e Iván Nadal (71m Emiliano Mayola); Elías Borrego, Lautaro Mur, Juan Manuel Sosa y Juan Manuel Olivares; Francisco Ilarregui (87m Alejandro Lugones) e Iván Sandoval (60m Luis López). Suplentes: Marcos Peano, Máximo Levi, Nahuel Piethe, Cristian Torres, Ramiro Rumbolo, Aquilino Pintos. DT: Felipe De la Riva.Agustín Grinovero; Facundo Nadalin (83m Enzo Avaro), Cristian González, Fernando Piñero, Agustín Bravo (66m Marcos Giménez), Roque Ramírez (83m Brian Calderara); Facundo Soloa, Federico Recalde (66m Ayrton Portillo); Lautaro Parisi, Claudio Bieler, Franco Jominy (63m Alex Luna). Suplentes: Pedro Bravo, Cristian Chimino, Jorge Molina y Guillermo Funes DT: Walter Otta.45m Iván Sandoval (DB).50m Alejandro Lugones (DB).89m Fernando Piñero (AR).Goux, Pietrobono (DB); Piñero (AR).Juan PasqualeLucas Comesaña.Gerardo Lencina y Gonzalo Ferrari.Kevin Alegre.