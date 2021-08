Unión regresó al triunfo

Y un día Unión de Sunchales volvió a ganar. Pasaron más de dos meses desde aquel triunfo en Misiones ante Crucero del Norte y nueve partidos sin sumar de a tres. Pero este domingo, por la 17ª fecha de la Zona B del Federal A, el equipo dirigido por Adrián Tosetto se impuso ante Sarmiento de Resistencia por 3 a 2 y encontró una bocanada de aire fresco dentro de una campaña bastante mediocre en esta temporada.

Si bien el equipo chaqueño comenzó ganando con el tanto de Guillermo Sánchez, antes que termine el primer tiempo apareció Cristian Sánchez para establecer la paridad, y de arranque en el segundo tiempo fue Diego López el que puso en ventaja al Bicho Verde. Un gol sin dudas tranquilizador, y mucho más el que promediando la etapa anotó de penal Tomás Attis, tras infracción a Alberione.

Si bien Sarmiento encontró el descuento con el ingresado Fernández, el arquero local Aylagas no pasó demasiados sofocones y Unión se dio el gusto de ganar para empezar a ilusionarse con pelear hasta el final los puestos de clasificación.

Dirigió en la cancha albiverde Santiago Folmer (Victoria) y así formaron los equipos:

Unión: Joaquín Aylagas; Nicolás Canavesio, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Jonathan Medina; Agustín Alberione (86' Francisco Filippi), Tomás Federico, Cristian Sánchez y Ricardo Villar (90' Lucas Cristaldo); Diego López (75' Gianfranco Baier) y Tomás Attis. DT. Adrián Tosetto.

Sarmiento (R): Juan Gorosito; Gabriel De León, Brian Berlo, Brian Negro y Federico López; Daniel Ibáñez, Claudio Cevasco (73' Joaquín Fernandez), Rodrigo Montenegro (14' Sagarzazu) y Guillermo Sánchez (59' Favio Durán); Gonzalo Cañete y Luis Silba. DT: Ariel Damato.

Primer tiempo: a los 7' gol de G. Sánchez (S) y 38' C.Sánchez (U).

Segundo tiempo: a los 3' gol de D. López (U), 26' T. Attis -p- (U) y 32' J. Fernández (S).



OTROS RESULTADOS

Defensores de Belgrano 1 (Coronel –p-) – Sportivo Belgrano 2 (Molina y Strada); Racing 0 – Sportivo Las Parejas 0; Chaco For Ever 2 (Triverio e Ibarra) – Boca Unidos 1 (Morales); Central Norte 2 (Lessman x2) – Juventud Unida (G) 1 (Reynaga); Crucero del Norte 2 (Klusener y Vallejos) – Gimnasia y Tiro 1 (Herrera); Gimnasia (CdU) 1 (Tarasco –p-) – Douglas Haig 0. Libre: DEPRO.

Posiciones: Racing de Córdoba 35 puntos; Gimnasia y Tiro 32; Chaco For Ever 27; Central Norte 25; Sp. Las Parejas 24; Sarmiento y Defensores de Villa Ramallo 20; Juventud 18; Boca Unidos, Sp. Belgrano y Gimnasia (CdU) 17; Unión 16; Crucero del Norte 15 y Douglas Haig 13.

En la próxima fecha, Unión visitará a Sp. Belgrano de San Francisco.