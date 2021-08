Intensa actividad en Formativas

El sábado se disputó la Tira B de la tercera fecha de divisiones formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Aún queda pendiente el partido de U17 entre Ben Hur y 9 de Julio, que pasó para el miércoles a las 20. En tanto, este lunes 16, feriado, comenzará a jugarse la cuarta fecha. También hubo reanudación de la actividad del campeonato de formativas Femenino.

A continuación los resultados: U14: Independiente 58 – Unión 54; Peñarol 37 – Atlético 53.

U17: Quilmes 19 – Libertad 106; Independiente 55 – Unión 67; Peñarol 42 – Atlético 70.

Femenino U15: Unión de Sunchales 30 – Independiente de Ataliva 35; Libertad 58 – Ben Hur 23.

U17: Unión 31 – Independiente 28; Libertad 58 – Ben Hur 12.

Hoy, cuarta fecha: este lunes se jugará la Tira A de la cuarta fecha con estos partidos:10.30: Peñarol vs. Unión (U19).10.30: Ben Hur vs. Libertad (U13, U19, U15).10.30: Independiente vs. Atlético (U13, U19, U15).10.30: Quilmes vs. 9 de Julio (U15, U19).

Recordemos que en primera división se reanudó la actividad el viernes pasado con estos resultados: 9 de Julio 60 - Argentino Quilmes 80; Atlético Rafaela 61 - Libertad de Sunchales 75 y Unión de Sunchales 93 - Ben Hur 57.