Se desgarró el alma

Sergio Agüero es uno de los referentes del potrero el fútbol argentino, al menos en los últimos 20 años, un producto de la escuela maradoniana, cuya marca en el orillo es el desparpajo y el talento dentro y fuera de un campo de juego.Se tiene o no se tiene, así de simple, así de irreplicable.El Kun, así apodado por su abuelo al notar un cierto fanatismo y parecido físico al protagonista de la tira de dibujos animados japonesa “Kum Kum, el niño cavernícola”, estuvo bendecido desde siempre, un empujoncito espiritual tan imprescindible, para llegar a instalarse en la elite de una disciplina como el fútbol, practicada masivamente en todo el planeta.Lo demás, le brotaba por los poros, explosión e intuición para estar en ese lugar preciso, exclusivo.El derrotero de su carrera es tan popular como alguno de sus memorables goles, que le permitieron ingresar al parnaso, a esa antología de hitos envidiables y quedar en la memoria colectiva de aficiones tan distantes entre sí, pero unidas por ese mismo cordón umbilical.Un grito que pudo unir Avellaneda, Madrid y Manchester con la naturalidad con la que solo los artistas las emparentan.Esta parece ser la secuencia en la que entro su vida deportiva, luego de tenerlo todo; su salida bajo Palio del City y su fichaje para el Barcelona, le servían en bandeja un cierre glorioso a su carrera como celebridad de este deporte, pero las cosas cambiaron fatalmente y contra todos los pronósticos, hoy el Kun Agüero, también es parte de una gran incertidumbre que envuelve al club catalán.Ese viejo elixir de compartir los mismos objetivos, bajo la misma casaca, ya lo había experimentado durante mas de una década con Lionel Messi, en la Selección Argentina, poco quedaba por descubrir entonces; sin embargo, los avatares del futbol europeo lo iban a seducir para que aquello, se repitiera en defensa de la causa Culé y en ese desafío se embarcó no hace muchas semanas atrás.Durante más de un mes Messi y Agüero compartieron habitación en Ezeiza sin sospechar jamás este final infeliz. Después de ser campeones, felices, Agüero se relajó en Mykonos, la paradisíaca isla griega, y en Ibiza. Y volvió a Barcelona. Allí se acomodaba sin sobresaltos. Hasta se permitió caer de sorpresa en la casa del famoso Ibai, con el que fue a la despedida de Messi. Ese día, el susto fue para el español que la rompe toda en las redes.Messi no pudo quedarse en el Barcelona, entonces, ese viernes los rumores empezaron a viajar a toda velocidad. Los diarios deportivos españoles también se preguntaron sobre el futuro del Kun. Se alarmaron. Tanto que hizo mucho ruido en la previa la ausencia de Agüero contra la Juventus, el domingo, por el trofeo Joan Gamper.Eso abonó la teoría de su salida del club. Hasta que desde el club se comunicó que fue por una lesión. Se anunció oficialmente que el Kun tiene una lesión tendinosa en el gemelo que se produjo en la práctica de la mañana y que su recuperación le demandará 10 semanas.Mundo Deportivo, diario deportivo local, publicó que Agüero andaba en muletas, que no podía apoyar el pie. Y que por eso mismo no estuvo con el resto de sus compañeros en la conferencia de despedida de Messi. Fue por recomendación de los médicos. Porque si bien Agüero ya había estado en la casa del 10, Busquets, Piqué y Jordi Alba fueron a la despedida privada y también a la pública. El Kun Agüero, raro en él, por un rato largo perdió su buen humor. Pero no se bajó. Va a pelear desde adentro contra esta mala noticia de quedarse sin Messi.Este desenlace desafortunado en su nuevo redil deportivo, no solo impedirá que se reúnan bajo esos preceptos en el equipo de Koeman, tampoco podrá hacerlo con el de Lionel Scaloni; la prolongada recuperación, que además deberá contemplar otra no menos compleja en su regreso a un nivel de alta competencia, Agüero no ha tenido actividad en las ultimas dos temporadas por una sucesión de obstáculos vinculados a lesiones en su rodilla izquierda, al Coronavirus y ahora, esta perturbación muscular, lo dejara afuera de toda la agenda de compromisos que el seleccionado albiceleste tiene asignado para los próximos tiempos.El Kun se perderá la primera parte de la Liga Española y los 8 encuentros que, por las Eliminatorias, el último Campeón de la Copa América, debe afrontar en 3 ventanas, en los meses de setiembre, octubre y noviembre próximos, entre los cuales surgen de máxima exigencia los dos cruces ante Brasil.La vida que tantas veces le guiño un ojo de manera cómplice, ahora le dejo un mensaje de frustración y no es para menos. El año pasado lo pensó a su amigo, con los colores del City, cuando Guardiola lo tentó a Messi para salir del Barsa, pero el rosarino decidió quedarse a cumplir el contrato y ahora, que Laporta lo reclutó como gesto de confort para retener a ese gurrumín de la zurda, todo se convirtió en un acto fallido y en medio de una confusa e inverosímil salida, Lio armó sus petates para transformarse en el nuevo rey de París.Un dolor lacerante para Agüero, un desgarro del alma