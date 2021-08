Binder tuvo la mejor estrategia y triunfó

El sudafricano Brad Binder (KTM) logró este domingo una importante victoria al quedarse con el Gran Premio de Austria en la competencia que se llevó a cabo en el circuito Red Bull Ring de la ciudad de Spielberg por la undécima fecha de la temporada del Mundial de MotoGP, tras un final de carrera en el que llovió, pero que el piloto logró aguantar en pista con neumáticos de seco. Su tiempo general fue de 40m46s928/1000.

Binder fue el único de los seis que integraban el grupo delantero cuando comenzó a llover, a pocos giros del final, que optó por no meterse en el garaje a cambiar de moto y esa fue su estrategia ganadora debido a que logró aguantar sin caerse y sin poder ser alcanzado por Francesco Bagnaia (Ducati) y Jorge Martín (Ducati), que culminaron segundo y tercero, respectivamente.

En tanto, Joan Mir (Suzuki) arribó en la cuarta posición, mientras que Luca Marini (Ducati) que finalizó en el quinto lugar, Iker Lecuona (KTM) terminó en la sexta colocación, Fabio Quartararo (Yamaha) fue séptimo, Valentino Rossi (Yamaha) octavo, en su mejor domingo de la temporada, Alex Márquez (Honda) noveno y Aleix Espargaró (Aprilia) cerró el top ten.

Por su parte, el español Marc Márquez (Honda), que en todo momento se mantuvo en el grupo de adelante, se fue al suelo en la penúltima vuelta y, tras recoger su moto, se reincorporó a la pista cruzando la meta en el decimoquinto puesto.

La competencia se inició con la pista un poco húmeda por un chaparrón que se desató en la previa, pero cuando faltaban tres vueltas comenzó a llover y los cinco pilotos que se encontraban peleando en la cima (Márquez, Quartararo, Bagnaia, Martín y Joan Mir) ingresaron a boxes para cambiar de moto. Binder decidió no entrar a realizar el cambio y tomó la punta de la competencia seguido por Aleix Espargaró y Valentino Rossi, mientras que momentos después se produjo la caída de Marc Márquez, quien perdió todas las chances de quedarse con el primer lugar.

Con Binder liderando la carrera, Bagnaia y Martín avanzaron con todo desde el fondo, pero no les alcanzó para alcanzarlo al sudafricano, quien logró su segundo éxito en la categoría estrella. Con este resultado, Fabio Quartararo continúa al frente del campeonato con 181, seguido por Francesco Bagnaia con 134, Joan Mir con 134, Johann Zarco con 132, Jack Miller con 105, en las primeras cinco posiciones.

La próxima fecha de la temporada será el 29 de agosto, en el circuito de Silverstone, en Inglaterra.

Cabe acotar que en Moto3, el argentino Gabriel Rodrigo finalizó 20º, en una competencia ganada por el español Sergio García.