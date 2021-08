LAS ULTIMAS NOTICIAS EN POCAS LINEAS

* Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, aseguró que no le "cabe duda" de que Mauricio Macri "es el líder" de Juntos por el Cambio y dijo que "seguramente" el ex presidente "va a estar colaborando con la campaña" electoral de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

* El precandidato a diputado nacional Javier Milei, por la Ciudad de Buenos Aires, opinó que el presidente Alberto Fernández "es un absoluto inmoral" y consideró "aberrante" que le haya "echado la culpa" a su pareja, Fabiola Yañez, por el escándalo a raíz del festejo de cumpleaños que tuvo lugar en el mes de julio del año pasado en la Quinta de Olivos.

* Aníbal Fernández compartió el diagnóstico de que la participación de Alberto Fernández en el festejo de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos fue "un error", pero consideró que "no tendrá un impacto electoral". El actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio afirmó que "Alberto es un tipo honesto que no tiene que dar demasiadas explicaciones".

* La Administración Federal de Ingresos Públicos comenzó la aplicación de multas a los contribuyentes que no realizaron la presentación, ni el pago, de las declaraciones juradas de Bienes Personales. La iniciativa del organismo recaudador provocó el descontento de los contadores, que solicitaron una prórroga para terminar de completar el trámite, al tiempo que adjudicaron las demoras al sistema informático de la AFIP.

* Las autoridades de Haití confirmaron que ya hay al menos 724 muertos como consecuencia del terremoto de 7.2 grados en la Escala de Richter que sacudió el sur del país, al tiempo que se reportaron más de 2.800 heridos. Organizaciones No Gubernamentales como World Vision, Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional activaron los protocolos intensivos para atender a las víctimas.

* Los casos de coronavirus continúan aumentando en todo Estados Unidos, mientras el país lucha contra su cuarta ola de la pandemia y los hospitales buscan no entrar en colapso frente al creciente número de internados. Ayer fueron reportados más de 155.000 infectados.

* El presidente Ashraf Ghani, hizo abandono este domingo de Afganistán, luego del ingreso de los talibanes a la capital, Kabul, en lo que parece ser el último paso para que el grupo fundamentalista retome el control del país tras la retirada de las tropas internacionales de su suelo. La situación era de extrema tensión, a tal punto que los Estados Unidos decidió evacuar su Embajada.