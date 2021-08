Cerca y junto a los vecinos

La Municipalidad de Rafaela continúa con las capacitaciones del programa Ojos en Alerta. A partir de la puesta en marcha del dispositivo Rafaela en Acción, el mismo se potenció ya que se presentó la posibilidad de acercar la formación al territorio, a las vecinales y algunos hogares, para explicar los detalles sobre el funcionamiento de esta herramienta tecnológica colaborativa que tiene como principal socio al habitante de cada barrio.

Esta semana, Ojos en Alerta y Rafaela en Acción estuvieron presentes capacitando a las vecinales de los barrios Martín Fierro, Villa del Parque y Martín Güemes. Asimismo, se organizaron algunas reuniones en casas de vecinos y vecinas que por diferentes circunstancias no podían acercarse a sus correspondientes vecinales. Todo ello respetando los protocolos sanitarios por la pandemia.

Vale agregar que también se concretó la segunda capacitación para titulares de comercios y servicios agrupados en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. De tal manera, el programa sigue en la búsqueda de ampliar los sectores que participan en la búsqueda de socios estratégicos que se comprometan y ayuden en las tareas de prevención que realiza el Comando Unificado.



VECINOS SUMAN COMPROMISO

A partir del alerta emitido por el vecino o vecina, mediante un número de WhatsApp en formato audio, foto, texto o vídeo, la base activa de Ojos en Alerta, ubicada en el Centro de Monitoreo Urbano, recepta la situación sospechosa o de emergencia y envía un aviso inmediato que posibilita al Comando Unificado actuar con mayor rapidez y eficacia.

Más de 450 personas manifestaron su compromiso ciudadano con la prevención, registrándose para recibir la capacitación en https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/326

Ojos en Alerta se puso en marcha el 14 de junio, luego de la firma de un convenio entre la Municipalidad de Rafaela y la de San Miguel, y la primera alerta fue recepcionada en la base dos días después. Actualmente, las intervenciones por avisos a través del sistema llegan a 54.



ESTAR CERCA

El secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit dijo: “Notamos una buena respuesta de parte de la gente que se interesa por conocer de qué se trata Ojos en Alerta y nos convocan para que les brindemos las capacitaciones. Queremos estar cerca de nuestros vecinos y vecinas y Rafaela en Acción nos sirvió mucho ya que estar en el territorio es la mejor forma de conocer sus dudas, inquietudes y propuestas. Incluso, nos hemos organizado para acudir a algunos domicilios particulares ya que muchas personas no tienen otra manera de recibir la formación por distintos motivos. Entendemos que es la única manera de trabajar. Estando cara a cara con ellos y ellas, escucharlos y dar respuesta. No es una labor de dos días sino que es un compromiso que llevamos adelante durante toda la gestión”. “A la vez, el trabajo coordinado que estamos llevando a nivel institucional, junto con la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad, nos posibilitó capacitar a integrantes de distintas entidades tales como propietarios, encargados y empleados de estaciones de servicio; personal de la Unidad Regional V de Policía; titulares de comercios y servicios agrupados en el Centro Comercial -con quienes realizamos la segunda capacitación esta semana-. Sabemos del interés que a despertado Ojos en Alerta en nuestra ciudad por eso queremos informarles que nuestro equipo está a disposición de organismos, empresas, gremios, escuelas y todos aquellos que deseen sumarse al compromiso ciudadano de colaborar con las labores de prevención que, desde la Municipalidad, venimos llevando adelante como política pública prevención”.