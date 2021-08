A un año del inicio de la segunda ola en Rafaela

Un día como hoy, pero del año pasado, la irresponsabilidad de un empresario rafaelino de 64 años que viajó a una zona con circulación comunitaria y a la vuelta burló el protocolo, ocultando los contactos estrechos que mantuvo, había situado a la ciudad en "alerta naranja", tal como lo había definido algunas horas después el intendente Luis Castellano en conferencia de prensa. Lo cierto fue que aquel 16 de agosto de 2020 ese hecho tan repudiable por toda la ciudadanía rompió un récord de 117 jornadas consecutivas sin positivos y generó el comienzo de la segunda ola de contagios de coronavirus en Rafaela, situación que continúa al día de hoy.

El mencionado caso, que tomó estado público y corrió por las redes durante todo el fin de semana largo, no hizo otra cosa que provocar mucha indignación hacia el conocido hombre de negocios por su insensata conducta que no sólo puso en riesgo la salud de su entorno afectivo y amistoso más próximo, sino también de los trabajadores de sus empresas y sus familias. Es que como consecuencia de semejante imprudencia, al día siguiente 5 empresas no abrieron sus puertas y alrededor de 200 empleados quedaron aislados de manera preventiva hasta que fueron testeados.

Según se supo, esta persona había viajado a la ciudad de Córdoba por cuestiones vinculadas a su actividad y mantuvo algunas reuniones. Al regresar asistió con normalidad a sus plantas y comercios y tomó contacto con varios empleados y a su vez participó de encuentros sociales no autorizados con amigos y familiares. En ese marco,

las autoridades sanitarias locales, a través de distintas denuncias, fueron tomando conocimiento de la situación y, a pesar de ser asintomático, al día siguiente se le practicó un primer hisopado que arrojó un resultado dudoso. A pesar de ello y de las recomendaciones y pedidos de los médicos que lo analizaron, el sujeto hizo caso omiso a los consejos y siguió con su vida normal hasta que 48 horas después un nuevo estudio determinó que estaba infectado de Covid-19.

Cabe consignar que con anterioridad, el comienzo del brote o de la primera oleada del Covid-19 en el país encendió las alarmas en la cabecera del Departamento Castellanos porque en pocos días hubo una sucesión considerable de contagios que la pusieron por encima, en cuanto a cantidad y relación infectados/población, de la media que se observaba en las dos grandes urbes de la provincia. Es que 19 días después de descubierto el primer infectado se produjo la primera muerte y hubo mucha intranquilidad y temor en la comunidad, pero luego la escalada fue desacelerando totalmente.

Como se recordará, el primer caso confirmado de un portador positivo de Covid-19 en Rafaela se produjo el 21 de marzo del 2020, y hasta el 2 de abril, 12 días más tarde, la cantidad había trepado a 18. Posteriormente, la aparición de casos positivos tuvo un paréntesis hasta el 8 de abril y hubo un relativo alivio, pero al día siguiente un enfermo que se encontraba en terapia intensiva en el Hospital "Jaime Ferré" falleció, aunque como consecuencia de comorbilidades complejas que el coronavirus potenció. Entre el sábado 11 y el martes 14 de abril se registraron otros 3 infectados, a tal punto que las estadísticas marcaban 21 contagios hasta el 21 de abril. A partir de allí ya no se registraron nuevos afectados, hasta que tras casi 4 meses, Rafaela volvió a tener ese positivo que desencadenó en el origen de esta segunda ola de esta pandemia que aún seguimos transitando y parece no tener fin, con casos positivos, a excepción del 20 de agosto del 2020 -último día sin contagios en Rafaela- todos los días más allá del avance del exitoso operativo de vacunación que comenzó a implementarse desde principios de este 2021. De esta manera, desde aquel día hasta este lunes se detectaron 14.608 casos en nuestro medio, lo que da un promedio de algo más de 40 diarios y 317 fallecidos, casi uno por jornada.