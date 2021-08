Otros 5 contagios en la ciudad

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó 5 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que desde el inicio de la pandemia acumula 14.629. En cuanto a los activos, afortunadamente continúan bajando, ya que son 107 hasta este lunes, al igual que los aislados, ya que hasta el momento son 341. En tanto, los recuperados oscilan en 14.204, mientras que por cuarto día consecutivo no se registraron fallecimientos, siendo 318 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que permanecen internados 14 pacientes Covid-19 positivos y 7 pacientes sospechosos y No Covid-19 en UTI, y 7 pacientes Covid-19 positivos y 26 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 257 infecciones de Covid-19, el número más bajo en 140 días (195 el pasado 29 de marzo), de los cuáles 459.121 confirmados por laboratorio y 41.553 por criterio clínico-epidemiológico. Rosario registró 83 positivos tras 4 meses y medio y la ciudad de Santa Fe 40, mientras que Esperanza sumó 11, Santo Tomé 8 y San Jorge 4, entre las más afectadas. En el resto del Departamento Castellanos, que suma 24.151 contagios, solamente se registró 1 caso en Angélica. Hasta hoy son 304 las personas internadas en camas generales en los efectores provinciales y 224 en UTI de las cuales 199 cuentan con ARM, 438.041 pacientes están recuperados (tasa del 95%) mientras que 13.078 continúan con el virus activo. Además, no se registraron fallecimientos en la jornada de ayer, con lo cuál la provincia acumula 8.002 víctimas fatales.

Hasta este domingo Santa Fe recibió 3.201.280 dosis de vacunas, de las cuales se aplicaron 3.135.216 (un 97,94%). De la vacuna Sputnik-V se inocularon 721.949 primeras dosis y 209.872 segundas dosis, con AstraZeneca hay 280.651 personas con el esquema completo y 783.237 con una sola aplicación, de Sinopharm 669.379 personas recibieron una dosis y 351.483 las dos, mientras que con Moderna fueron aplicadas 21.355 primeras dosis y 97.290 segundas dosis.