Oh lá lá! La 30, Antonela y Kun

Mientras en Argentina nos ilusionamos con una pequeña mejora en los distintos sectores económicos, el mejor jugador del fútbol del mundo cierra un millonario contrato y se muda de club. Algo de lástima podemos tenerle a la bella Antonella que tiene que trasladarse a la ciudad de París, con el desarraigo que implica nuevamente mudarse, de Rosario a Barcelona y ahora a la glamorosa capital francesa. Otro que perdió es el Kun que se cambió de club para jugar con su amigo, quien ahora lo abandona, al mejor estilo Wanda, por dinero. Si hablamos de esto último el Barcelona pierde también, además de dinero y goles, su principal atractivo.

Volviendo a nuestra devaluada Argentina, donde las camisetas que se venden no suelen ser originales, tendremos que contar grandes pérdidas, dado que se imprimieron cantidades de remeras con la 10 en la espalda del PSG y el genio del soccer se decidió por lucir la 30, en un gesto hacia su rival, ahora compañero, Neymar.

Pero fuera de esos yerros podemos encontrar algunos números que tímidamente muestran algunas mejoras en la economía. La cuestión es si podemos hablar de realmente de mejora, o solo son anabólicos para pasar de buena manera el período electoral.

Si miramos los datos que publica CAME, las ventas minoristas a julio subieron un 11% respecto del mismo mes del año pasado, una vez deflactada la inflación. El dato no es bueno si lo comparamos con el 2019, cuando no teníamos pandemia y, versus ese mes, las ventas caen un 10%. De todas maneras es bueno ver crecer el movimiento, ya sea motorizado por las flexibilizaciones a la circulación, los aguinaldos y las vacaciones de invierno.

En el presente agosto tenemos también para ilusionarnos, la Cámara Argentina del Juguete nos cuenta que subieron las ventas un 20%, respecto al piso, subsuelo, sótano, del pasado 2020 y tenemos también el Ahora 12, en sus nuevas versiones que llegan hasta 30 cuotas.

En los últimos días, los vencimientos de impuestos a las ganancias y bienes personales, llevaron oferta al blue que logro descontar unos centavos de la cotización que pone a todos nerviosos, pero sobre el fin de la semana una nueva regulación para el Contado Con Liquidación, endureció el cepo para cuidar las escasas reservas del BCRA y empujó nuevamente la cotización del Blue.

Por su lado, el FMI, confirmó la buena noticia informando que girará los dólares que el país necesita para cubrir los próximos vencimientos, aunque el motivo es la pandemia, vienen como anillo al dedo y posterga el acuerdo para el próximo año sin mayores inconvenientes que los de seguir viviendo como parias en el mundo y financiando gasto público con emisión, a pesar de haber tenido ingresos extraordinarios el primer semestre provenientes del impuesto a la riqueza y la suba de los precios de nuestros commodities exportables que ya van recortando la suba.

Todo esto a corto plazo, porque más temprano que tarde, si no se hace un cambio de política económica, llegará el ajuste que, inevitablemente y lamentablemente, devaluará el dólar oficial y otra vez a correr los precios y los dólares alternativos. Pero por ahora disfrutemos del futbol y el astro argentino jugando en el PSG y, Oh là là Paris!

#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler