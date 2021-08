Independiente le ganó a Central en Rosario

De la mano de Silvio Romero, Independiente recuperó la cima de la Liga Profesional, tras imponerse esta noche por 2 a 1 sobre Rosario Central, en Arroyito, en un partido correspondiente a la sexta fecha del certamen.

El "Chino" Romero marcó por duplicado para la visita, a los 25 y 46 minutos del primer tiempo, mientras que Ignacio Russo, a los 22 del segundo, descontó para el conjunto local.

Con este resultado, el "Rojo" lidera el certamen con 14 puntos, uno más que Colón, mientras que Central sigue en la parte baja, con solo tres unidades.

El elenco "canalla" dispuso una formación con mayoría de suplentes y algunos juveniles, ya que preservó a los habituales titulares para su compromiso de Copa Sudamericana frente a Bragantino del próximo martes.



Romero, letal en el primer tiempo.



Los primeros minutos no tuvieron un claro dominador y el trámite fue friccionado, sin llegadas, hasta que la apertura del marcador produjo un quiebre en el partido.

Se jugaban 25 minutos, Domingo Blanco le ganó el balón a Gino Infantino en la mitad de la cancha -todo Central pidió infracción-, lanzó el pelotazo para Alan Velasco, éste dejó en el camino al arquero con categoría y le dio el pase-gol a Romero.

El 1 a 0 le dio tranquilidad al "Rojo", que cerró filas e hizo pesar la experiencia de sus futbolistas frente a los juveniles de Central, que no encontraban los caminos.

En ese contexto, casi llega el segundo gol visitante, a los 38 minutos: Velasco, uno de los mejores de la noche, puso un pase a espaldas de los centrales para dejar de cara al arco a Sebastián Palacios, pero el delantero tucumano le pegó mal, por arriba.

Y cuando la primera etapa se terminaba, el "Chino" Romero mostró su clase, picando la pelota por sobre el cuerpo del arquero desde afuera del área para poner el encuentro 2 a 0.



Central descontó y empujó en el segundo tiempo.



Ya en el complemento, el partido siguió en el mismo tono, con Independiente tranquilo, cediendo el balón a un rival que insinuaba poco y nada.

Sin embargo, a los 22 minutos una mala salida del "Rojo" en la mitad de la cancha dejó mal parada a la defensa, situación aprovechada por Russo, quien marcó un golazo para poner a Central en partido otra vez.

El descuento del hijo de Miguel Russo provocó algunas dudas en los futbolistas del elenco de Avellaneda, que pese a todo contó con dos ocasiones claras para volver a ampliar la ventaja: a los 37 minutos Jorge Broun voló sobre su derecha para desviar un tiro libre de Romero, mientras que a los 42 el travesaño devolvió un remate desde muy lejos de Velasco.

En el final, Central empujó a fuerza de centros e hizo sufrir a Independiente, pero no acertó en ninguna y el "Rojo" se fue de Arroyito con la punta en su poder.



Rosario Central 1 - Independiente 2

Estadio: Gigante de Arroyito (RC).

Árbitro: Patricio Loustau.

Rosario Central: Jorge Broun; Fernando Torrent, Nicolás Ferreyra, Ricardo Garay, Nahuel Franco; Rafael Sangiovani, Julio Luques, Francesco Lo Celso; Gino Infantino; Michael Covea y Lucas Martínez Dupuy. DT: Cristian González.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Thomas Ortega; Domingo Blanco, Alan Soñora; Sebastián Palacios, Alan Velasco, Andrés Roa; Silvio Romero. DT: Julio Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 25 y 46m Romero (I).

Gol en el segundo tiempo: 22m Russo (RC).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Alan Marinelli por Infantino, Ignacio Russo por Covea y Lautaro Giaccone por Sangiovani (RC), 26m Gastón Togni por Roa (I), 31m Leandro Iglesias por Lo Celso (RC), 42m Juan Ignacio Pacchini por Palacios (I), 45m Alejo Véliz por Franco (RC), 48m Patricio Ostachuk por Velasco (I).