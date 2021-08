River superó a Vélez y pudo volver al triunfo

BUENOS AIRES. - Sin brillar, River se reencontró con el triunfo en la previa de la revancha con Atlético Mineiro, al superar esta noche por 2 a 0 a un opaco Vélez, en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional.

Los goles del conjunto "millonario" llegaron en el segundo tiempo: Enzo Fernández, de penal, y Braian Romero, a los 4 y 45 minutos, respectivamente, le dieron la victoria.

En tanto, el "Fortín" continúa sin ganar ni marcar goles en el certamen y ya atraviesa su peor racha histórica sin convertir, con 635 minutos.

Con este resultado, River llegó a los 10 puntos y se ubica tercero en la tabla de posiciones, mientras que Vélez solo tiene tres unidades y está anteúltimo.

El elenco de Núñez llegó a esta parada con algunas dudas tras caer entre semana en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores con Mineiro, ante lo que el entrenador Marcelo Gallardo decidió disponer mayoría de titulares con Vélez, buscando darle rodaje a sus dirigidos.

La apuesta pareció dar resultados rápidamente y antes del minuto de juego el equipo local pudo abrir el marcador, pero el arquero Lucas Hoyos le tapó el mano a mano a Romero, quien fue asistido por Matías Suárez.

River fue claro dominador en esos primeros minutos, pero Vélez aguantó los embates y de a poco equilibró el trámite bajo la conducción de Thiago Almada, quien regresó tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sin embargo, sin interlocutores en ofensiva, el talentoso juvenil se las tuvo que arreglar solo para generar peligro y así lo hizo, a los 33 minutos, con un zurdazo que salió cerca de un palo.

Apenas empezado el segundo tiempo, River encontró la llave para abrir el partido gracias a un penal: Suárez habilitó a Milton Casco con un preciso pase profundo y Francisco Ortega derribó al lateral cuando ingresaba al área.

Enzo Fernández pidió patear el penal y lo hizo con eficacia, cruzando su remate con pierna derecha y engañando a Hoyos, que terminó recostado sobre su palo izquierdo.

El gol cambió el ánimo de los dos equipos, Vélez volvió a sumergirse en sus dudas, mientras que River se envalentonó y estuvo cerca de liquidarlo a los 8 minutos, con un derechazo de Romero que pasó a centímetros de un palo.

Sin embargo, el conjunto anfitrión no pudo sostener su buen momento, volvió a perder precisión y cedió terreno a los de Liniers, que pese al dominio territorial y de balón mostró muy poco en ataque.

Recién sobre el cierre del partido, a los 44 minutos, Vélez estuvo cerca de empatarlo, con un tiro libre de Federico Mancuello que no entró de milagro.

Pasado ese susto, River liquidó el pleito en el final en una acción en la que Romero mostró su oportunismo: Miguel Brizuela se resbaló en la puerta del área y el ex Argentinos Juniors aprovechó para colarse entre los centrales para poner el 2 a 0 definitivo.



River 2 – Vélez 0

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River).

Árbitro: Pablo Echavarría.

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Julián Álvarez, Braian Romero, Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Gerónimo Poblete, Thiago Almada; Agustín Bouzat, Lucas Janson y Juan Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.



Goles en el segundo tiempo: 4m E. Fernández, de penal (R), 45m B. Romero (R).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio José Paradela por Palavecino y Benjamín Rollheiser por Álvarez (R), 20m Federico Mancuello por Poblete y Luca Orellano por Bouzat (V), Alex Vigo por Angileri (R), 30m Agustín Fontana por Suárez (R), Nazareno Romero por Ortega y Cristian Tarragona por Almada (V), 43m Mateo Pellegrino por Lucero (V), 46m Federico Girotti por B. Romero (R).