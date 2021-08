Messi fue presentado en el Parque de los Príncipes

Ante más de 45 mil personas, Lionel Messi fue presentado hoy en el Parque de los Príncipes como uno de los nuevos refuerzos del PSG de cara a la actual temporada francesa y aseguró que está "muy ilusionado con todo esto".

"Quiero agradecer a toda esta gente por el recibimiento desde que llegue a París, la verdad que fue increíble. Me siento muy feliz, muy ilusionado, muy contento de estar acá, de esta nueva etapa que me oca vivir, con muchísimas ganas. Ojalá todos juntos podamos disfrutar de este año y que sea un gran año para nosotros.

Estoy muy ilusionado con todo esto", indicó Messi.

El rosarino estuvo acompañado por los otros refuerzos del equipo parisino como el español Sergio Ramos, el italiano Gianluigi Donnarumma, el marroquí Achraf Hakimi y el neerlandés Georginio Wijnaldum.

"Fue una semana muy especial para mí, quiero agradecerle a la gente por el recibimiento desde que llegué a París. Fue increíble.

Estoy feliz e ilusionado, contento de estar acá. Contento de esta nueva etapa. Tengo muchísimas ganas, ojalá podamos disfrutar de este año", dijo el flamante jugador del PSG, que lucirá la camiseta número 30.

Las nuevas estrellas del PSG fueron presentados con una camiseta con el lema "Somos París" escrito en inglés y salieron del túnel de vestuarios con la canción "Sirius" de la banda The Alan Parsons Project, una melodía que identifica a los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Luego de la presentación, previo al encuentro que el PSG disputó frente al Racing de Strasburgo, Messi se retiró al palco para presenciar el partido junto a su amigo brasileño Neymar y también con Angel Di María, quienes no tomaron parte del encuentro.

Messi ya realizó dos entrenamientos con el plantel que conduce Mauricio Pochettino, pero aún es una incógnita cuando debutará con la camiseta del club parisino y si lo hará de local o de visitante, dado que luego también tiene que sumarse a la Selección argentina, que debe afrontar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

https://youtu.be/Jw9J4J5e3_w