La campaña comenzó con los carteles en las calles, las redes sociales y un hit

Un domingo como hoy pero dentro de 28 días habrá que ir a votar en el marco de las elecciones primarias. Poco tiempo para instalarse ante el electorado y crecer en intenciones de votos. Y este es el primer fin de semana de campaña para la categoría de concejales en Rafaela. El desafío de las quince listas que competirán en cuatro semanas -12 de septiembre- es cómo diferenciarse y captar el voto que le permita seguir en carrera hasta las generales del 14 de noviembre, cuando se pongan en juego cinco de las diez bancas del Concejo. Recorridas presenciales en busca del contacto con los vecinos, mensajes y videos en redes sociales, entrevistas con medios, cartelería en la vía pública que ayer se seguía colocando son las herramientas de comunicación que disponen los partidos.

Del otro lado, hay 78.980 personas mayores de 18 años en condiciones de votar en Rafaela para las elecciones de concejales -de carácter provincial- según confirmó el secretario Electoral de la Provincial, Pablo Ayala, a este Diario. Cabe aclarar que el padrón para las elecciones nacionales de diputados y senadores supera el número de 80.000 porque incluye a los jóvenes de 16 años.

Para las elecciones provinciales la cantidad de electores es de 2.244.919 nacionales y 26.467 extranjeros. En tanto que se constituirán 6.698 mesas para los votantes nacionales y 143 para los extranjeros en 1.032 locales (+4 exclusivos para extranjeros) de 92 localidades. Otro dato que se difundió es que los operadores de carga de telegramas serán 174 cadetes de policía. Y que más de 250 agentes de planta estará afectado al escrutinio provisorio.

En tanto, el domingo 12 de septiembre un total de 34.330.557 ciudadanos de todo el país estarán en condiciones de acercarse hasta los centros de votación para sufragar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al igual que en las generales del 14 de noviembre, según los datos publicados por la Cámara Nacional Electoral (CNE). De esa cantidad, 2.768.525 podrán votar para la elección de diputados y senadores en la Provincia de Santa Fe.

En la Argentina, 861.149 mil adolescentes de 16 y 17 años se incorporaron este año al padrón electoral, por lo que estarán habilitados a votar tanto en las PASO del 12 de septiembre y como en las generales del 24 de noviembre y representarán un 2,51% del caudal de votos nacional. De esa cantidad, 63.022 (32.075 son varones y 30.947 mujeres) son de Santa Fe. Cabe recordar que desde 2012, con la reforma de la Ley de Ciudadanía, se extendió el derecho a votar en elecciones nacionales a los jóvenes de entre 16 y 18 años.



CAMPAÑA LOCAL

El buen clima de este sábado y la previa del festejo del Día del Niño o de las Infancias movilizó a cientos de rafaelinos al microcentro para pasear por Plaza Feria, buscar alimentos orgánicos en la Feria desde el Origen o caminar por el empedrado de bulevar Santa Fe que estuvo libre de autos. El escenario ideal para que los candidatos desfilen con carita feliz buscando seducir a los ciudadanos.

Quién parece haber picado en punta fue Delvis Bodoira, quien viralizó un single - canción al ritmo de cumbia. "Hay que votar a gente de confianza, Delvis Bodoira renueva la esperanza", dice la letra de una pegadiza melodía. "Adrián Vargas nos regaló tremenda cumbia", celebró el ex funcionario municipal que se postula por el frente Vida y Familia. "Se vienen semanas mucho más intensas y de mucha labor, pero no quiero dejar de agradecerles a todos por el apoyo y los mensajes tan cálidos que envían todos los días", posteó el dirigente con tono cómplice.

Por el lado de Nahuel Aimar, precandidato de la lista "Vamos Rafaela" del Frente de Todos que tiene como referente al concejal Juan Senn, se dedicó a recorrer el microcentro. "Tarde de feria y emprendedores, apostando siempre al trabajo y la producción, tenemos que lograr que los emprendedores solo tengan que preocuparse por llevar de la mejor manera posible su actividad. Por eso, es necesario eliminar cualquier traba o burocracia que les impida liberar sus ganas de trabajar", sostuvo.

Por el lado del Frente Progresista, el joven Matías Martínez Sella se dejó ver por el stand de la Escuela Barbiana en la Feria desde el Origen, como una forma de respaldar la labor social que desarrolla la institución.

En Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti -de la lista Juntos por Rafaela- publicó en sus redes sociales un comentario sobre la seguridad, uno de los ejes de su campaña. "Queremos que los rafaelinos puedan vivir en sus barrios tranquilos y en paz por eso los escuchamos y llevamos sus reclamos por más seguridad al Concejo, para que lleguen a quien tiene que llegar.. Necesitamos una Rafaela segura donde los vecinos no tengan que vivir encerrados", insistió.

Un día después del lanzamiento de la lista oficialista del Frente de Todos para el Concejo, que encabezan el subsecretario de Salud Martín Racca y la periodista Valeria Soltermam, uno de sus adversarios en la interna, Lucio Barindelli encendió la mecha -como lo suele hacer-. "En la lista de Concejales del Intendente de Rafaela no hay ni un/a representante de las y los trabajadores. No cabe dudas que siempre se sintió mucho más cómodo con las patronales que con lxs laburantes...Eso sin mencionar que privilegió a un profesional sin militancia política para encabezar su lista, relegando a todos los compañeros y compañeras que siempre le militan sus listas" disparó el dirigente del rossismo que ocupa el tercer lugar de la lista que lidera Francisco Barredo.

En la semana que terminó el Tribunal Electoral de Santa Fe dio a conocer la boleta única con las 15 listas de candidatos al Concejo. Se sabe que habrá internas en tres frentes electorales (Frente Progresista, Frente de Todos y Juntos por el Cambio).