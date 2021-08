70% de ocupación en Rafaela

Tras meses de agobio y de un alto estrés en el sistema sanitario de la provincia de Santa Fe, el panorama actual de la pandemia de Covid-19 ha dado un poco de respiro, y así lo evidencian las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de los hospitales santafesinos. "Estamos muy bien porque de informar, en su momento, una ocupación de camas críticas del 99%, hoy informar que en toda la provincia hay un 66% de ocupación es una muy buena noticia", destacó Rodrigo Mediavillla, director del Tercer Nivel del Ministerio de Salud de Santa Fe, en diálogo con El Litoral, y el dato más resonante es que "el 35% de la ocupación de cada una de las terapias es Covid, el resto son patologías no Covid", sostuvo el director del Tercer Nivel. En las distintas regiones de la provincia el porcentaje de ocupación en los hospitales es baja, en comparación al pico de contagios que tuvo lugar en los meses de mayo y junio. En este sentido Mediavilla detalló la actualidad de cada región: Reconquista 58%; Rafaela 70%; Santa Fe 76%; Rosario 64%; y Venado Tuerto 65%.

Por otro lado, en las últimas semanas, con varias restricciones que quedaron atrás y la movilidad casi normal de las personas en sociedad, los nosocomios y clínicas privadas volvieron a atender en sus instalaciones a pacientes con cirugías programadas. "Volvieron los accidentes de tránsito y en la provincia volvió a habilitarse las cirugías programadas en los hospitales, ponderando aquellas con mayor urgencia", indicó Mediavilla. Al reducirse la ocupación, los profesionales de salud pueden descansar de la intensa actividad laboral que les demanda atender una vasta cantidad de pacientes desde que se inició la pandemia. Al respecto, el funcionario señaló que "necesitamos que nuestro personal de UTI descanse, la idea es que con esta baja de tensión en las terapias intensivas, tenemos que lograr que nuestros terapistas puedan, al menos unos días, descansar".

Por último, en cuanto al avance del plan de vacunación contra el coronavirus, sin dudas que empieza a dar resultados. Semanas atrás, el propio Mediavilla indicaba que según datos provinciales, el 19,05% de las personas internadas en terapia contaban con una dosis de la vacuna y menos del 1% de los pacientes graves tenían colocadas las dos dosis. En esta línea, el funcionario resaltó que "estamos saliendo de la segunda ola. Se tomaron las medidas gubernamentales adecuadas para frenar el ascenso exponencial de esta enfermedad", y ponderó sobre todo a la vacunación de la población. En vistas a la llegada de la tercera ola, a causa de un rebrote que provocaría la variante Delta, Mediavilla expresó: "No vamos a desarmar nada. Los hospitales van a estar preparados por si llega la tercera ola, que ojalá que no llegue".