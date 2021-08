Santacruceño apuñalado, grave, en ocasión de robo

Un hombre oriundo de la provincia de Santa Cruz, que se encontraba circunstancialmente circulando por un tramo de calle Mosconi, en pleno barrio Villa Podio -jurisdicción del Destacamento N° 9-, fue apuñalado en ocasión de robo.

"Me apuñalaron, me quisieron robar", alcanzó a decirle a la Policía la víctima que se encuentra en nuestra ciudad por unos días visitando a su hija. En ese contexto, mientras el hombre caminaba por las inmediaciones de la vivienda, lo habría abordado un sujeto con intenciones de robo, produciéndose un forcejeo en el cual el visitante llevó la peor parte.

El grave suceso tuvo lugar a la 1:30 de la jornada de la víspera, y según anticipó LA OPINION online, el herido se trata de Luis Fabián Gutiérrez, de 48 años de edad y oriundo de la provincia de Santa Cruz, quien le alcanzó a decir a los policías actuantes que "me quisieron robar", mientras se esperaba la rápida presencia de una ambulancia debido a que en su herida presentaba abundante sangrado.

Sin embargo, según la misma fuente ya citada, se produjo una demora en el arribo de la ambulancia, mientras que el herido se descompensó cayendo al piso, por lo que sin dilaciones, los policías lo subieron a una unidad móvil y lo llevaron rápidamente hasta el Hospital "Jaime Ferré", en compañía de uno de sus hijos que llegó al lugar.



ACTUALMENTE

ESTABLE

Gutiérrez ingresó a la Guardia del efector público con signos vitales, pero gravemente herido en la región abdominal.

Desde la redacción de LA OPINION se pudo conocer gracias a fuentes médicas consultadas que a las 21.00, Luis Gutiérrez se encontraba estable y compensado con pronóstico reservado.

Asimismo el herido se hallaba alojado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y había sido sometido a una intervención quirúrgica por la lesión, por lo que restaba aguardar su evolución, en las 48 horas siguientes en terapia intensiva.

Afortunadamente, si bien resultó gravemente dañado el abdomen, el herido no perdió ni recibió heridas en ningún órgano.