La saga de Alien se estrenará en 2023

BUENOS AIRES, 15 (Télam). - La cadena FX, productora de la futura serie creada por el reconocido guionista y realizador estadounidense Noah Hawley y basada en la exitosa cinta de ciencia ficción y error "Alien, el octavo pasajero", dirigida por Ridley Scott en 1979, adelantó que tiene una fecha prevista de estreno para 2023 y consideró que para el ambicioso proyecto deben "dar con el clavo", y por eso se tomarán "el tiempo que sea necesario para lograrlo".

Según informó el sitio especializado Rotten Tomatoes, esas fueron las declaraciones de John Landgraf, presidente de FX, durante la última sesión de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos, en la que las distintas compañías de la industria presentan los contenidos que están en desarrollo para la pantalla chica.

En ese sentido, Landgraf señaló que, en comparación a otros trabajos que Hawley realizó en colaboración con la compañía, como las series "Fargo" y la abstracta "Legion", esta propuesta está "muy conectada con lo terrenal".

"Creo que Noah es muy conciente del hecho de que ya existe un universo cinematográfico, que si bien tiene una cierta flexibilidad, tiene una estética establecida por Ridley Scott y continuada por James Cameron que es parte de ese universo", dijo.

Justamente, tanto Scott como Scott Free, la productora que fundó junto a su hermano, están involucrados en el proceso de desarrollo de esta tira, por eso "aunque se verá la inventiva y originalidad únicos de Noah, se va a sentir parte de la cinemática de Alien que ya le es familiar al público", agregó Landgraf.

"Lo que puedo decir, es que el proyecto es una bestia. Es un ejercicio de construcción de narrativas y mundos realmente enorme. Ya estamos avanzando a paso firme, pero quiero que lo hagamos bien. Tenemos la oportunidad de acceder a una fuente realmente importante, que no es algo común para FX", aseguró respecto a lo ambicioso del emprendimiento y al objetivo de sus responsables por ser fieles a la icónica saga de ciencia ficción.

El mes pasado, Hawley había dado a conocer que la trama de esta serie estará centrada en el concepto de "qué sucede cuando no se puede controlar" la multiplicación de los monstruos extraterrestres en la Tierra, parar explorar esa incontenible amenaza desde una mirada social y humana.

"Las historias de aliens siempre están atrapadas, en una prisión o en una nave espacial, y me pareció que sería interesante abrirla un poco para que los desafíos y la apuesta sean más inmediatas", explicó el realizador en ese momento en diálogo con Vanity Fair.

Además, comentó que la historia no contará con la icónica heroína Ellen Ripley, encarnada en las películas por Sigourney Weaver, porque si bien "es uno de los grandes personajes de todos los tiempos, su historia ya fue contada perfectamente".

"No quiero embarrarla", dijo Hawley, que de todos modos admitió que algunos rasgos y momentos de Ripley, sobre todo en los que cuestiona las decisiones de los poderosos empresarios y ejecutivos de ese universo, tuvieron influencia en su visión de la futura serie.

"De alguna manera, esta es una historia sobre la desigualdad, sobre qué es lo que pasaría si la inequidad con la que lidiamos no está resuelta. Si como sociedad no podemos apoyarnos mutuamente y distribuir la riqueza, ¿qué nos va a suceder?", planteó en relación a la perspectiva que le imprimirá a la tira.