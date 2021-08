Atlético: recuperación urgente

La unión hace la fuerza. Y si hay algo que este joven plantel de Atlético de Rafaela debe demostrar es eso. En todo grupo, y más allá de los resultados deportivos y el rendimiento del equipo, debe existir cierta ‘armonía’ para que las cosas funcionen. Otro escollo que transitó en los últimos días el plantel dirigido por Walter Otta y que rápidamente deberá dejar en el olvido. Vuelta de página.

Dar muestras de carácter en los momentos más difíciles. De las derrotas duras supo recomponerse. De las rachas adversas supo cortarlas. De las salidas repentinas, supo superarlas.

La “Crema” visita a Defensores de Belgrano en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 21 de la Primera Nacional, en su zona B.

Dicho partido comenzará a las 15.00hs, será arbitrado por Lucas Comesaña y se podrá seguir vía streaming por TyC Sports Play.

Atlético viene de igualar 2-2 con San Telmo y hace tres que no logra ganar, con apenas un punto de nueve posibles. Muy poco para un equipo que pretender ser protagonista, estar en puestos de reducido.

El rival, por su parte, suma una racha de cuatro sin derrotas y se encuentra a tiro de los puestos de privilegio. Con 29 puntos arranca esta fecha en el quinto lugar, con posibilidades de sumar y meterse entre los mejores.

Los dirigidos por Felipe de la Riva vienen de igualar 1-1 en su visita a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Su goleador es Juan Manuel Olivares, con 6 gritos. Seguido por Alejandro Martínez con 4.

Historial. En la B Nacional, Atlético y Defensores se encontraron en 11 oportunidades. La Crema se impuso en 5 y el Dragón en 4, repartiendo puntos en las otras dos ocasiones. De visitante, de las seis veces que jugaron, el elenco rafaelino supo conseguir dos triunfos y un empate.

También hubo un duelo de Copa Argentina, 2017/2018, con triunfo celeste por 4 a 1.



OTROS PARTIDOS



AYER. Zona B: Morón 2 – Gimnasia (J) 0. HOY: 15.00hs Villa Dálmine vs Brown (A), 15.00 hs San Telmo vs Brown (PM), 15.00 hs Santamarina vs Ind. Rivadavia, 15 hs Almagro vs Barracas Central, 15.30 hs All Boys vs San Martín (SJ), 15.30 hs Ferro vs Tristán Suárez. Zona A: HOY: 14.00 hs (tv) Alte. Brown vs Chacarita, 15.30 hs Gimnasia (Mza) vs Alvarado, 16.00hs (tv) Temperley vs Quilmes, 19.30hs (tv) Belgrano vs Mitre (SdE).



Las posibles formaciones y datos del partido:



DEFENSORES DE BELGRANO: Ignacio Pietrobono; Nicolás Alvarez, Gonzalo Mottes, Máximo Levi e Iván Nadal; Marcos Rivadero, Juan Manuel Sosa, Elías Borrego y Alejandro Lugones; Francisco Ilarregui e Iván Sandoval. Suplentes: Marcos Peano, Emiliano Mayola, Lautaro Mur, Nahuel Piethe, G. Torres, G. Aquilino Pintos y Luciano Goux. DT: Felipe De la Riva.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Cristian González o Agustín Bravo, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Federico Recalde y Alex Luna; Lautaro Parisi o Franco Jominy y Claudio Bieler. Suplentes: Pedro Bravo, Facundo Nadalín, Bravo o González, Brian Calderara, Jorge Molina, Guillermo Funes, Marcos Giménez, Enzo Avaro, Jominy o Parisi. DT: Walter Otta.



Estadio: Juan Pasquale

Árbitro: Lucas Comesaña.

Asistentes: Gerardo Lencina y Gonzalo Ferrari.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.

Hora: 15.00 (TyC Sports Play)