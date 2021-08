Liga Rafaelina: comienza el Femenino

Este domingo se pondrá en marcha el torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga Rafaelina.

La disputa de esta primera fecha, en el retorno de la actividad tras el parate por la pandemia, será en canchas de Ben Hur y 9 de Julio, sin asistencia de público, respetando así el DNU vigente de la provincia de Santa Fe.

Los encuentros, horarios y escenarios: en cancha de Ben Hur: 10:00hs Ferro Dho vs Defensores de Frontera (Reserva), 11:45hs Ferro Dho vs Defensores de Frontera (Primera), 13:00hs Ben Hur vs Libertad de Sunchales (Primera). En Cancha de 9 de Julio: 10:00hs Sportivo Norte vs Atlético de Rafaela (Primera), 11:45hs 9 de Julio vs Argentino de Vila (Reserva), 13:00hs 9 de Julio vs Argentino de Vila (Primera).

Hay que recordar que no se permitirá el ingreso de publico a ninguno de los estadios y las respectivas delegaciones estarán compuestas por un total de 23 personas para los clubes que solamente tengan Primera, y de 40 para aquellos que presenten a su vez la Reserva.