El 16 de agosto se celebra el Día del Inmigrante Piamontés en Argentina

FAPA, la Federación que agrupa en Argentina a todas las Asociaciones Piemontesas, incluida la Asociación de Rafaela, ha sido receptora durante años por parte de los descendientes de dicha Región, razón por la cual no existe una fecha para recordar a dichos pioneros.

Sobre el particular, la Prof. Norma Brarda de Rafaela, nos comenta que en los registros de su Asociación consta una invitación que dice: “Los días 24 y 25 de agosto de 1985 se realizará en la ciudad de Mar del Plata, por única vez, una fiesta en la cual se nombra Patrono de los Piemonteses de Argentina a Don Juan Bosco”.

Seguidamente, en otra acta continúa: “Mendoza hace una invitación para el 31 de enero de 1988 a una gran fiesta en donde se descubrirá la imagen de San Juan Bosco en el Aconcagua”.

Con Ana Ocelli, de Mendoza, se comenzó una indagación sobre esta movida y en el Diario Los Andes de dicha ciudad del día 20 de febrero de 1988 se halla un escrito donde se comenta que en una expedición, el Padre Renato Cavallo junto a un Grupo de Andinistas Mendocinos colocaron en la cima del Aconcagua una placa recordatoria de Don Juan Bosco, ofrenda remitida directamente por el Vaticano.

Por ello, se deduce que el Padre Cavallo fue en el año 1985 y 1988 el primer gestor de esta iniciativa, ya que ambos acontecimientos fueron convocados por el citado. No obstante estos antecedentes, FAPA, y considerando que la fecha a designar es para todos los Argentinos, concreta una invitación a todas las Asociaciones para que den su opinión y coincidentemente se elige al día del nacimiento de Don Juan Bosco como fecha para esta recordación, la cual fue aprobada por la Asamblea General de FAPA en el mes de abril del corriente año.

Por esta razón, el próximo 16 de agosto la Federación concretará en forma virtual un acto, dando inicio de esta forma a los festejos de esta fecha que será tan importante a los sentimientos de los descendientes de Piemonteses en Argentina.

Hoy estamos trabajando para darle forma legal a esta iniciativa como así también disponer los pasos a seguir para cuando podamos reunirnos y juntos homenajear a este gran hombre que fue Don Bosco, a través de su obra "Los Salesianos".



Juan Bosco:

Llamado Giovanni Melchiorre Bosco y más conocido como Don Bosco, nació en I Becchi, una fracción comunal de Castenuovo Don Bosco, provincia de Asti, el 16 de agosto de 1815 y falleció el 31 de enero de 1888 en Valdocco, Turín. Fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX.

Fundó la Congregación Salesiana y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Promovió el desarrollo de un moderno sistema pedagógico para la formación de los niños y jóvenes, llamado El Sistema Preventivo, sustentado en la educación de valores, de esfuerzo, trabajo y la familia, al servicio de la juventud más necesitada.

En 1875 Don Bosco envió la primera expedición a Argentina. Los salesianos llegaron a Buenos Aires y desde allí se extendieron a numerosos pueblos y ciudades, especialmente de la Patagonia.

El 1 de abril de 1934 Juan Bosco fue canonizado por el papa Pío XI. Juan Pablo II le confirió el título de «Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes».