Murió la actriz Carmen Morales, ex esposa de Gerardo Sofovich

La actriz Carmen Morales, quien le dio vida a "Alelí", el entrañable personaje del programa televisivo "La peluquería de Don Mateo", murió ayer tras una larga enfermedad, confirmó su familia. La ex esposa de Gerardo Sofovich y madre de Gustavo Sofovich sufría el mal Alzheimer y estaba internada desde hace tiempo en una clínica.

Gustavo Sofovich recurrió a las redes para despedir a su madre. "Volá, Carmela, te amo", escribió junto a una imagen de su niñez, en la que se lo ve en brazos de su mamá. La actriz inició su carrera en los medios como modelo. Su belleza, carisma y desfachatez hicieron que Pepe Biondi posara sus ojos en ella y la invitara a sumarse a su programa.

En cine, participó en "Los que verán a Dios" (1961), "Dr. Cándido Pérez, Sras." (1962), "Villa Cariño está que arde" (1968), "Los caballeros de la cama redonda" (1973), "Camarero nocturno en Mar del Plata" (1986) y "Me sobra un marido" (1987).

En televisión se lució en "Los de al lado", "Viendo a Biondi", "Domingos de mi ciudad", "Mis queridos parientes", "Operación Já- Já", "Sábados de la bondad", "El botón", "El ojal" y "Porcel para todos", entre otros, pero su trabajo más recordado fue el personaje "Alelí", la manicura que acompañaba a Jorge Porcel y que hizo reír a los televidentes en la década del 80.

A nivel personal, tuvo una vida muy dura. Se casó en primeras nupcias con el camarógrafo Juan Carlos García Acha, quien falleció en un accidente automovilístico durante su luna de miel en Brasil. Ella se salvó de milagro y durante su larga recuperación se acercó a Gerardo Sofovich, íntimo amigo de García Acha.

Al tiempo iniciaron un intenso romance y fruto de su amor nació Gustavo. "Carmen fue una mujer que amé, que adoro y cuando nos separamos después de 30 años de matrimonio seguimos teniéndonos mucho cariño. Lamentablemente es víctima de esa enfermedad terrible que es el Alzheimer", reveló Gerardo años atrás en una entrevista con la revista Pronto. Destacó que Morales fue una gran comediante que marcó una época, pero también el amor de su vida y la madre de su único hijo.

Cuando se retiró de la vida pública, Carmen abrió su propio comercio en Miami, pero luego de que le diagnosticaran el mal Alzheimer, quedó internada en una clínica, donde su hijo la iba a visitar con frecuencia.

"Hace diez años que no habla. Para mí, Carmen no está más entre nosotros. Su cuerpo está, pero su alma, su espíritu, su inocencia, su picardía, su madurez, todo lo que hacía a mi mamá ya no está. Y te dije a mi mamá porque fue una gran mamá. Si bien también le digo Carmen, ahora me salió mamá. Todo lo que mi vieja tenía, ya no está", reveló Gustavo a principios de 2021.