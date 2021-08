River recibe a Vélez

River, con varios suplentes, recibirá este sábado a un alicaído Vélez en el estadio Monumental por la 6° fecha del torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), desde las 18 con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación a cargo de Fox Sports Premium.

River, tras la derrota el martes como local (1-0) ante Atlético Mineiro que lo deja complicado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, guardará titulares para intentar revertir el resultado el miércoles próximo en Brasil. El equipo de Marcelo Gallardo suma siete unidades en la LPF y lleva dos fechas sin triunfos, el empate de local ante Huracán y la derrota de visita frente a Godoy Cruz. El golpe sufrido en el Monumental ante el Mineiro, que lo venció 1 a 0 con un doloroso gol de Ignacio Nacho Fernández, dejó al Millonario en una complicada situación ante el duro equipo brasileño, que también eliminó a Boca con polémicos arbitrajes, ya que deberá ganar en Belo horizonte para avanzar a las semifinales de la Libertadores.

Vélez, por su lado, no la está pasando bien. El equipo de Mauricio Pellegrino tuvo una muy buena campaña en la Copa de la Liga, pero fue eliminado por Racing en cuartos de final. Y también quedó fuera de la Libertadores ante Barcelona de Ecuador en cuartos de final, mientras que en esta LPF tiene tres empates y dos derrotas.

A ello se le suma que el Fortín no convierte desde hace 545 minutos, desde el gol de Thiago Almada en el triunfo ante Gimnasia por 5 a 0 en La Plata en la fase de grupo de la Copa de la Liga Profesional. Al equipo le falta gol y parece haber perdido el rumbo.

En el historial, River tiene amplia ventaja: en 185 partidos, tiene 96 triunfos contra 50 de Vélez y 49 empates.



OTROS PARTIDOS: 13.30hs Atlético Tucumán vs Aldosivi, 15.45hs Argentinos vs Banfield.



PROBABLES FORMACIONES



River Plate: Enrique Bologna, Alex Vigo, Jonatan Maidana, Robert Rojas y Tomás Lecanda; Enzo Pérez y Enzo Fernández; Agustín Palavecino y José Paradela o Jorge Carrascal; Agustín Fontana y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.



Vélez Sársfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Enzo Martínez y Francisco Ortega; Santiago Cáseres y Federico Mancuello; Lucas Janson; Agustín Bouzat y Thiago Almada. Juan Lucero DT: Mauricio Pellegrino.



Cancha: River

Arbitro: Pablo Echaverria

Horario: 18.

TV: Fox Sports Premium.