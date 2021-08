Atlético, con la cabeza en el Dragón

Atlético de Rafaela vive días complicados ante la salida de un nuevo jugador. La semana anterior había sido con la partida de uno de sus referentes, Guillermo Sara, que por diferencias con el entrenador decidió marcharse; y ahora perdió a Juan Cruz Esquivel, el desequilibrante y figura que venía teniendo en la temporada 2021, quien se marchó a Talleres de Córdoba.En el medio, un torneo que sigue avanzando, que no se detiene.Luego del empate 2 a 2 con San Telmo de local, resultado que dejó un sabor ‘amargo’ tras ir 2-0 arriba y jugar 25 minutos iniciales de lo mejor en tiempo, la “Crema” se prepara para visitar a Defensores de Belgrano.El juego por la fecha 21 de la zona B, en la Primera Nacional, se disputará este domingo en el Bajo Núñez desde las 15.00hs y con el arbitraje de Lucas Comesaña.A la segunda rueda le queda mucho camino por andar, pero el conjunto de Walter Otta sabe que debe sumar para mantenerse con posibilidades y no debe seguir dejando pasar oportunidades. Para volver a meterse en puestos de reducido, deberá extender en el tiempo lo bueno que supo hacer en los primeros minutos de su última presentación.Pensando en el ‘Dragón’, este sábado por la mañana quedarán definido los que viajan. Para el último entrenamiento fueron citados 21 jugadores ya que Cristian González y Lautaro Parisi arrastran molestias físicas, trabajaron de manera diferenciada y hoy se los probará a fondo para saber si están o no en condiciones de jugar este domingo.Con respecto al equipo, el que reaparecerá es Ayrton Portillo, recuperado de su lesión que lo dejó afuera por dos encuentros. Se metería en el 11 en lugar de Esquivel y cambiaría el esquema para jugar con un 4-4-2.Agustín Grinovero y Pedro Bravo.Agustín Bravo, Gastón Tellechea, Cristian González, Fernando Piñero, Brian Calderara, Roque Ramírez, Cristian Chimino y Facundo Nadalín.Facundo Soloa, Federico Recalde, Ayrton Portillo, Guillermo Funes, Jorge Molina, Marcos Giménez, Enzo Avaro y Alex Luna.Lautaro Parisi, Claudio Bieler y Franco Jominy.ARRANCÓ LA FECHAEn la tarde de ayer se puso en marcha la 21 fecha de la Primera Nacional con la victoria de 2-0 del Deportivo Maipú de Mendoza ante Agropecuario, por la Zona A. Los goles para la victoria del elenco mendocino fueron anotados por S. González y F. Castelli.Este sábado sólo se jugará un encuentro, correspondiente a la Zona B. El Deportivo Morón estará recibiendo a Gimnasia de Jujuy, desde las 12.10hs y por TyC Sports.Alte Brown 36, puntos; Tigre 35; Quilmes 32; San Martín (T) 31; Gimnasia (Mza) 30; Belgrano 29; Alvarado 28; Agropecuario 28; Atlanta 26; Dep. Maipú 25; Chacarita 23; Estudiantes (RC) 21; Mitre (SdE) 21; Estudiantes (BA) 20; Temperley 20; Riestra 18; Nueva Chicago 15.Güemes (SdE) 36, puntos; Barracas Central 33; Brown (A) 31; Dep. Morón 30; Def. de Belgrano 29; Gimnasia (J) 29; Almagro 29; Tristán Suárez 27; Ind. Rivadavia 26;; Ferro 25; Instituto 24; San Telmo 24; All Boys 23; Santamarina 21; San Martín (SJ) 20; Villa Dálmine 17; Brown (PM) 16.