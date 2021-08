En Unión respaldaron a Tosetto

En una conferencia de prensa realizada el jueves, la Subcomisión de Fútbol de Unión de Sunchales avaló el trabajo del técnico Adrián Tosetto pese a la floja campaña del equipo, ubicado en el penúltimo puesto de la Zona B del Federal A. El dirigente Fabricio Villa remarcó con contundencia el respaldo para el DT, que regresó al Club hace un año tras un efímero paso por Sarmiento de Resistencia, y dejó en claro que seguirá siendo el entrenador hasta el final de la temporada, a menos que el DT manifieste su deseo de salir.

Unión estará recibiendo por la 17ª fecha este domingo justamente a Sarmiento, desde las 15.30, con el arbitraje de Santiago Folmer, de Victoria. Los asistentes serán Daniel Zamora, de Paraná, y Marcos Guzmán, de Pascanas (Córdoba).

La fecha se pondrá en marcha hoy sábado con dos encuentros: a las 15 Central Norte de Salta vs. Juventud de Gualeguaychú (Mauricio Martín, Tucumán) y a las 16 Chaco For Ever vs. Boca Unidos de Corrientes (Luis Lobo Medina).