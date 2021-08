Voley: reanudan los torneos locales

Luego de cuatro meses de receso obligado debido a las restricciones por la segunda ola de covid, este sábado 14 de agosto se reanudarán los torneos de voley femenino de la Asociación Rafaelina «Viviana Guntern». En este caso será con la disputa del segundo Grand Prix para la categoría Sub 18 en el Club Almagro de Rafaela.

En esta categoría participan 8 equipos. La Asociación informó que los partidos se jugarán sin público debido a las normativas gubernamentales.

En los fines de semana venideros se irán disputando las demás categorías, para retomar el calendario habitual.



DOMINGO, MASCULINO

El domingo 15, en las instalaciones del Club 9 de Julio, se disputará el primer Grand Prix en el regreso de la competencia masculina en el voley de la Asociación Rafaelina. Hacía alrededor de 8 años que no se jugaba el torneo de primera división de varones en el ámbito local, lapso en el cual algunos clubes militaron en la Interliga con Oeste Santafesino.

En medio del furor por esta disciplina tras la reciente obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, no podía ser más oportuna la organización del torneo en el cual participarán 9 de Julio de Rafaela (2 equipos), Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Estado de Rafaela, Unión de Sunchales y Ferro Dho de San Cristóbal.

El horario de comienzo de los partidos será a las 9.30.