Ante una lluvia de críticas, Fernández se lamentó por el festejo en Olivos

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Alberto Fernández reconoció ayer que el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez "no debió haberse hecho" el 14 de julio del año pasado en la Residencia de Olivos, y afirmó que "no va a volver a ocurrir". "El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigo y a un brindis que no debió haberse hecho. Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido", subrayó Fernández.

Durante un acto en el partido de Olavarría para anunciar la ampliación del Régimen de Zonas Frías, precisó: "Mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir". "Alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos y nosotros hicimos público ese pedido y no ocultamos nada. Gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal, absolutamente nada", manifestó.

En ese marco, el jefe de Estado afirmó que "no" es "un careta", y destacó: "Nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo". "Les voy a pedir un permiso, que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo la necesidad de decir. Los pibes más jóvenes que me conocen me dicen que no soy un careta, nunca lo he sido", expresó Fernández al iniciar su discurso.

En esa línea, el jefe de Estado continuó: "Le pedí a los argentinos que nos acompañaran porque era necesario cuidarnos y preservar al salud de todos. Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos".

Fernández destacó que el año pasado estuvo "trabajando en Olivos", por lo que la Quinta Presidencial "se convirtió casi en una ciudad", y puntualizó: "Iban los gobernadores, diputados, empresarios, actores... gente que tenía problemas y necesitaban ser oídos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas... tuve con cientos de personas".

"Hoy (el jefe de Gabinete Santiago) Cafiero explicó esto. Todos lo supieron porque lo contamos. No ocultamos nada. Pero esto lastimó a mucha gente", manifestó.

De esta manera, el jefe de Estado realizó su descargo luego de que se conociera una fotografía junto a la primera dama y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos.

En la fotografía filtrada, que data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio del 2020 -cuando la primera ola se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a una decena de comensales alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.

Tras el acto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, indicó a medios locales que el Presidente "mostró un gran coraje" para explicar la situación, y subrayó: "No tenemos que dejarnos distraer".

"El Presidente ya habló del tema, habló el jefe de Gabinete. Le agrego a esto que los que lucharon para que la gente no se cuidara, los que viajaron todo el tiempo al exterior...No es una cuestión de compensar sino de no ser hipócritas", apuntó.

Por último, Kicillof concluyó: "Está muy bien poder quejarte de que no te gustó tal cosa, incluso que sea reprochable. Ahora, hay que ver desde dónde se habla. Los que pedían que nadie se cuidara, ahora están escandalizados por esta situación".

Fernández también estuvo acompañado en la actividad por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



JUICIO POLÍTICO

El presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, confirmó que avanzarán con el pedido de juicio político contra Alberto Fernández por las reuniones sociales en Olivos, y sostuvo que "en un país serio un Presidente no miente".

"¿Por qué el poder hacía esto? Obvio que hay mal desempeño. Acá hubo tres bofetadas morales, esta es la gota que rebalsa el vaso. Se metieron con la educación, estuvieron los vacunatorios VIP y ahora estas reuniones VIP", sostuvo Negri sobre la polémica.

Al respecto, el dirigente radical dijo que "no alcanza con mandar al jefe de Gabinete a hablar" y señaló que "para Cafiero el error es que la foto se filtró, sino jamás decía nada".

Una decena de diputados de Juntos por el Cambio presentó un pedido de juicio político contra el presidente Fernández "por mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones".



MARCHA OPOSITORA

El escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos sería el disparador de una nueva marcha opositora en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país para respaldar el intento de Juntos por el Cambio de avanzar en el juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

Curiosamente, la polémica se produce pocos días antes de un nuevo feriado, el 17 de agosto, y le da fundamento a la oposición para llevar adelante una movilización previo a una fecha patria, lo que se había convertido casi en un clásico de 2020.

Del mismo modo, según supo NA, dirigentes del sector más duro de Juntos por el Cambio ya analizan la posibilidad de empezar a promover en redes sociales el hashtag "14A" y a partir del cual convocar a una marcha de apoyo al pedido de juicio político contra el jefe de Estado. ¿Cuándo se haría la movilización? De acuerdo a fuentes de la oposición, el momento elegido sería este sábado a las 16:00.