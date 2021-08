Servicios municipales por el fin de semana largo

El servicio de recolección de residuos domiciliarios no se prestará el domingo 15 por la noche. Se retomará el lunes 16 con recuperables. En tanto que los residuos de patios en el sector 3 serán recolectados como habitualmente acontece, el domingo por la noche. El cementerio funcionará de manera normal, abriendo sus puertas a las 7:30 hasta las 18:30, con la administración cerrada y guardias mínimas en caso de sepelios.

El Eco Punto (frente al cementerio) funcionará de manera normal, en el horario de 8:00 a 18:00, mientras que el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) solo permanecerá abierto por la mañana, de 7:00 a 12:30.

El Transporte Público circulará normalmente, mientras que el servicio de estacionamiento controlado (ZEC) no se cobrará durante la jornada del lunes.

Rafaela en Acción no atenderá durante el feriado. Finalmente, la línea 147 “Rafaela Responde” solo atenderá con contestador automático, retomando la respuesta a través de operadores, el martes 17 de 7:00 a 13:00.