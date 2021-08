Industria del juguete espera más ventas presenciales

La industria del juguete espera consolidar este Día del Niño la recuperación que el sector viene mostrando en relación con 2020, marcado por la baja de la producción y el consumo por las restricciones de la pandemia, luego de registrar en julio una recuperación del 5% en el nivel de ventas del mismo mes de 2019.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Emmanuel Poletto, destacó que el sector se está preparando "realmente bien" para la celebración del domingo 15 de agosto, teniendo en cuenta que agosto representa "el 60% de las ventas anuales".

Teniendo en cuenta que la Argentina tiene más de 3.500 jugueterías, Poletto remarcó la importancia que para el sector tiene el levantamiento de las restricciones dispuestas en el inicio de la pandemia de coronavirus, debido a que el consumidor argentino prefiere "entrar a las jugueterías, probar el juguete, ver la calidad con el asesoramiento de un vendedor", a diferencia de otros países en los que se priorizan las ventas online.

"La buena noticia es que la gente está entrando a las jugueterías, se está animando, después del año pasado en el que la mayoría de las ventas se concretaba por internet o el take away", indicó, en referencia a los "protocolos muy estrictos" que en la mayor parte de 2020 condicionó o directamente impidió la venta presencial en esta clase de comercios.



RECOMENDACIONES

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) brindó una serie de consejos a tener en cuenta antes de realizar compras de obsequios con motivo de la llegada del Día de las Infancias. Se recomienda que, a la hora de elegir comprar regalos, es importante asegurarse de que contengan los sellos de seguridad, las siglas CE (para artículos eléctricos) y CS (para artículos en general). Los mismos indican que tanto el fabricante como el importador han verificado el cumplimiento de la ley vigente sobre la calidad de los materiales. En el caso de los juguetes importados debe contener, también, la estampilla de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con los datos del fabricante y del importador.

Además, verificar que sea apto según la edad del niño o niña que lo va a recibir y que las modalidades e instrucciones de uso estén en idioma nacional y sean adecuadas. El mejor regalo es el que crea curiosidades, lleva al conocimiento del ambiente, a la investigación, observación y todo aquello que ayude a crecer desarrollando habilidades psicomotrices y psicosociales, la imaginación, creatividad y capacidades. Los juguetes no tienen género y el acceso al consumo no puede ser discriminatorio.

Asimismo, recuerda que todos los productos nuevos tienen una garantía legal mínima de 6 meses. La reparación en garantía no posee costos para el consumidor. En compras online o a distancia, se puede hacer uso del Botón de Arrepentimiento para cancelar la operación sin motivo ni costo dentro de los 10 días de adquirido el producto o recibida la compra. Además, los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor.