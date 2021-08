Giustiniani presentó su candidatura a senador

Preparados para representar a Santa Fe en el Congreso. Así se definieron los precandidatos a senadores nacionales Rubén Giustiniani y María Eugenia Schmuck al visitar ayer por la mañana Rafaela en el marco de la campaña para las elecciones primarias del 12 de septiembre. Precisamente se postulan para la Cámara alta por la lista Preparados para Santa Fe del Frente Amplio Progresista, que además tiene como primer precandidato a diputado nacional Fabián Palo Oliver, quien ayer no pudo llegar porque tenía en su agenda una consulta médica. Pero sí llegó a Pizzería Babilonia, donde se efectuó la presentación, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, a quien todos consideran como el "armador" de la propuesta y uno de los dirigentes con mayor proyección a tal punto que lo inscriben en la carrera por la gobernación dentro de dos años.

"Tenemos que dejar atrás las peleas y trabajar por el consenso", subrayó Giustiniani en una frase corta que define su perfil cercano a las palabras y más lejos de la confrontación y de los conflictos.

Antes Javkin dijo "estar muy orgulloso de esta lista, esta es una elección en la que vamos a elegir a los representantes de Santa Fe que irán a ocupar las bancas de nuestra Provincia". Y marcó las deficiencias que los legisladores santafesinos vinculados a los principales frentes electorales. "En la ejecución de los presupuestos de obras públicas de la Nación hay una gran diferencia de los fondos asignados para Córdoba y Santa Fe en los últimos 15 años. El presupuesto para Córdoba duplica al que la Nación ha destinado para Santa Fe. Eso es resultado de la debilidad de la representación santafesina en el Congreso, que se soluciona con legisladores que le deban la banca al pueblo de la Provincia de Santa Fe y no a los armados nacionales de los dos grandes polos que gritan en Buenos Aires pero no le arreglan los problemas a nadie y dejan la Argentina como está", sostuvo.

Y como armador de la lista, Javkin finalizó pidiendo "a cada santafesino y a cada santafesina que nos acompañe para defender lo nuestro en el Congreso de la Nación".

Giustiniani repasó las bases de su campaña que consisten en "impulsar un acuerdo de 10 puntos con todos los candidatos para que una vez en el Congreso se defienda los intereses de Santa Fe" a fin de evitar "que nos pase con la votación de biodiesel, que significó la pérdida de 4,5 puntos al corte de las naftas, lo cual resiente el trabajo santafesino porque la mayoría de las plantas de producción de este combustible están en nuestra Provincia".

"Queremos poner como primer punto el trabajo, genuino, digno. El 74% de las Pymes generan empleo, por eso hay que respaldarlas. Rafaela es un ejemplo de esa potencialidad de las Pymes. Es el Estado el que tiene que asistir a las Pymes con financiamiento adecuado. El trabajo es la herramienta fundamental para combatir la pobreza. Los distintos gobiernos se han plantado combatir la pobreza, pero evidentemente han fracasado. Hoy tenemos el 51% de la población por debajo de la línea de pobreza", explicó Giustiniani.

Otra propuesta es volver a debatir un proyecto de ley de extinción de dominio de los bienes acumulados por las organizacionales criminales. "Se trata de una herramienta para ir contra los bienes del narcotráfico, una de las causas principales de las balaceras y las muertes en la Provincia. En su momento logramos una media sanción en el Senado que fue cajoneada en la Cámara de Diputados. Hay que insistir", indicó.

Giustiniani, que cuando fue senador nacional fue distinguido como el mejor legislador por sus pares y la prensa especializada, también se comprometió a redoblar los esfuerzos "para aprobar el 82% móvil en las jubilaciones, una necesidad para ayudar a los 4,5 millones de jubilados y pensionados que están por debajo de la línea de la Pobreza cobrando 26 mil pesos por mes". "Lo habíamos logrado, fue ley, pero el Gobierno nacional lo vetó", concluyó.