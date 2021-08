El pedido de Loyola

El abogado y mediador Sergio Loyola, pre candidato a concejal por la Lista Avanza del Frente Progresista señaló que una de las grandes problemáticas que expresa la ciudadanía sigue siendo de manera constante la falta de seguridad.

“Lamentablemente no vemos el mismo énfasis en reclamar por mayor seguridad a los gobiernos provincial y nacional, que tienen competencia directa en el tema. De golpe, a un año y medio de asumido el gobernador Perotti, están claros los pocos avances para dar solución integral a esta problemática. No veo el mismo énfasis en los reclamos por parte del ejecutivo y del Concejo como cuando gobernaba el Frente Progresista. Sin embargo, los índices de seguridad, los robos, los delitos, las situaciones de violencia interpersonal y violencia de género, los hechos delictivos relacionados a la venta de estupefacientes, se incrementaron”. “El gobernador Perotti, alineado con el espacio del kirchnerismo, hizo eje de su campaña prometiendo “Paz y Orden” y lo que queda claro es que ante una temática tan difícil y compleja no tenía más que un eslogan, y aún hoy no puede mostrar su plan de gobierno. Esta realidad se agravó aún por la pandemia”, afirmó Loyola. Además indicó: “Vemos con preocupación que la ciudadanía expresa sentirse insegura en los barrios. Que no se produjeron mejoras en materia de equipamiento policial, mayor cantidad de efectivos, inversión en cámaras y recursos de tecnología de avanzada para combatir el delito. Pero por sobre todas las cosas, en abordar el eje preventivo, profundizando estrategias comunitarias y realizando mayor trabajo social”.