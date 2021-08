Vías habilitadas para reclamos

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, en el marco del Programa Billetera Santa Fe, recuerda que ante inconvenientes en el uso de la herramienta la primera medida que deben adoptar las y los consumidores es reclamar ante la operadora del sistema, Plus Pagos. Las vías habilitadas para realizar reclamos ante la mencionada operadora son el chat boot a través del número 3416470678 o por medio de un correo electrónico a [email protected] Luego de realizar reclamos por la mencionada vía, la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor es quien resulta competente para recibir para recibir, tramitar y resolver válidamente cualquier reclamo relativo a este Programa. Ante dicha área las vías de reclamo son amplias y diversas para atender a las necesidades de las y los usuarios.

Finalmente, también se pueden presentar reclamos por Billetera Santa Fe ante las Oficinas Municipales o Comunales de Información al Consumidor (OMICs/OCICs), creadas por convenio con el Gobierno Provincial y que trabajan con facultades descentralizadas en materia de protección de consumidores. El listado de OMICs/OCICs se puede consultar ingresando al siguiente enlace: https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/download/259414/1365404/

Al respecto, la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, Maria Betania Albrecht, informó: “Los reclamos más frecuentes consisten en la necesidad de reversión de una operación por un error en el tipeado del importe, contando los comercios con un plazo de 4 horas para revertir dicha operación; también nos encontramos con cuentas bloqueadas que deben ser blanqueadas. Respecto de esto último es importante recordar que siempre debemos cargar el número de trámite del último DNI que hayamos tramitado, de lo contrario la cuenta se bloqueará. La aplicación tiene un sistema sensible de seguridad, lo cual es bueno e importante para cuidar la privacidad y los intereses económicos de las y los consumidores, derechos esenciales de los mismos. Por ello, ante estos simples errores se bloquea la cuenta. Pero comunicándose con Plus Pagos o ante esta Dirección Provincial, rápidamente intervenimos para dar una solución efectiva al inconveniente”.